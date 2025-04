Czym są wirusy hepatotropowe?

Najczęstszą przyczyną zapaleń wątroby są wirusy pierwotnie hepatotropowe, czyli wirusy zapalenia wątroby typu A, B, C, D i E. Rzadszą etiologię wirusowych zapaleń wątroby stanowią wirusy wtórnie hepatotropowe, kiedy zapalenie wątroby jest jednym z objawów zakażenia uogólnionego. Należą tutaj takie czynniki chorobotwórcze jak wirusy EBV, CMV, HSV, różyczki, ospy wietrznej, ECHO, odry, żółtej gorączki i adenowirusy.

Przeczytaj: Jak leczyć przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby?

Wirus zapalenia wątroby typu A

Pierwszy z tych wirusów – wirus WZW typu A jest przyczyną 50% wszystkich zachorowań na WZW na świecie. W Polsce najczęściej chorują dzieci w wieku 10-14 lat. HAV jest wirusem RNA. Zakażenie następuje najczęściej na drodze pokarmowej, możliwe jest również zakażenie podczas kontaktu seksualnego oraz przez skażone igły u narkomanów. Okres wylęgania trwa średnio 30 dni. Często przebieg zapalenia wątroby jest bezobjawowy lub subkliniczny. Może występować męczliwość, nudności, wymioty, bóle brzucha. Rokowanie w tym przypadku jest dobre, nigdy nie rozwija się przewlekłe zapalenie.

Wirus zapalenia wątroby typu B i D

WZW typu B jest wywoływane przez HBV, a WZW typu D – przez HDV wyłącznie w obecności HBV. Istnieją 3 drogi zakażenia HBV: pozajelitowa, głównie poprzez krew, płciowa i okołoporodowa. Okres wylęgania WZW typu B wynosi średnio 70-80 dni a typu D – 35 dni. Przebieg jest często skąpoobjawowy, z bólami mięśni, stawów, ogólnym osłabieniem. Niekiedy może jednak przybrać postać piorunującego zapalenie i ostrej niewydolności wątroby, które wiążą się z dużą śmiertelnością. Leczenie zapalenia typu B i D w ostrej formie jest jedynie objawowe. Niebezpieczeństwo stwarza przejście zapalenia ostrego w przewlekłe, które może doprowadzić do marskości wątroby.

Zobacz też: Jakie są najczęstsze powikłania wirusowych zapaleń wątroby?

Wirus zapalenia wątroby typu C

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C również może przejść w postać przewlekłą. Zakażenie następuje przez kontakt z krwią i jej pochodnymi (niejałowe narzędzia medyczne) lub drogą płciową, możliwe jest także zakażenie okołoporodowe. Okres wylęgania średnio wynosi 50 dni. Większość zakażeń przez długi czas przebiega bezobjawowo.

Wirus zapalenia wątroby typu E

Wirus WZW typu E nie jest dokładnie poznany. Zachorowania występują endemicznie w krajach środkowej i południowo-wschodniej Azji, a sprzyjają im niskie standardy higieniczne. Zakażenie następuje na drodze pokarmowej. Zapobieganie polega na utrzymywaniu wysokich standardów higieny.

Reklama