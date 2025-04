Wykwity pierwotne i wtórne

Wykwity dzieli się na pierwotne zmiany niezapalne, wtórne zmiany zapalne oraz zmiany pozapalne i blizny.

Do pierwotnych zmian niezapalnych zalicza się poszerzone mieszki włosowe na podłożu, których mogą się tworzyć mikrozaskórniki i zaskórniki. Wtórne zmiany zapalne to grudki, krosty, ropnie i zatoki z przetokami. Zmiany pozapalne mogą mieć postać przetok, cyst oraz blizn zanikowych lub przerostowych.

Wyróżnia się następujące postaci trądziku:

Reklama

trądzik pospolity,

trądzik odwrócony,

trądzik piorunujący,

trądzik steroidowy,

trądzik mechaniczny,

trądzik kontaktowy,

trądzik androgenny,

trądzik przedmiesiączkowy,

trądzik pomiesiączkowy,

trądzik pomenopauzalny,

trądzik niemowlęcy,

trądzik dziecięcy,

trądzik zapalny z obrzękiem twarzy,

zmiany o charakterze trądzikopodobnym.

Reklama

Najczęstszy jest trądzik pospolity, który w zależności od dominujących wykwitów dzieli się na: zaskórnikowy, grudkowo-krostkowy, skupiony, ropowiczy, bliznowcowy.

W trądziku zaskórnikowym zmiany mają charakter zaskórników, umiejscawiają się głównie w środkowej części twarzy.

W trądziku grudkowo-krostowym zmiany występują na skórze twarzy, klatki piersiowej i górnej części pleców. Występują zaskórniki, grudki i krosty. Mogą pojawić się również blizny.

Zobacz też: Jak pielęgnować skórę trądzikową?

W przebiegu trądziku skupionego zmiany pojawiają się nie tylko na twarzy, ale także na klatce piersiowej, ramionach, pośladkach i brzuchu. W odmianie tej występują guzy i guzki wypełnione treścią ropną lub ropno-krwistą, które w przypadku przebicia się i wydobycia treści ropnej na zewnątrz tworzą przetoki. Po wygojeniu pozostają blizny.

W trądziku odwróconym zmiany skórne występują w miejscach nietypowych jak doły pachowe, pośladki, pachwiny, okolice narządów płciowych, owłosiona skóra głowy. Choroba częściej dotyka mężczyzn po okresie pokwitania.

Trądzik piorunujący również występuje głownie u mężczyzn. Przypomina on trądzik skupiony z tendencją do tworzenia ropni i martwicy krwotocznej. Stan chorych jest ciężki. Pojawieniu się wykwitów towarzyszy wysoka gorączka, spadek masy ciała, bóle mięśniowo-stawowe.

U noworodków i niemowląt wykwity mają charakter zaskórników, u dzieci dodatkowo pojawiają się zmiany grudkowo-krostkowe. Spowodowane jest to prawdopodobnie przez stymulację gruczołów łojowych przez androgeny matki przechodzące w trakcie karmienia piersią. U noworodków zmiany pojawiają się zaraz po urodzeniu na policzkach, czole i podbródku i ustępują samoistnie w ciągu 1 – 3 miesięcy.

Częstą odmianą jest trądzik steroidowy powodowany przez steroidy anaboliczne przyjmowane w celu zwiększenia masy mięśniowej lub ze wskazań medycznych. Zmiany mogą mieć charakter trądziku grudkowo-krostkowego, skupionego a nawet postać piorunującą.

Polecamy: Leczenie doustne trądziku