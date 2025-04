Zabiegi endoskopowe

Chirurgia endoskopowa stosowana jest by jak najmniej inwazyjny sposób usunąć blokady z zatok. Przed jej pojawieniem się stosowano szpecące techniki, a czas powrotu do normalnego funkcjonowania po operacji był bardzo długi. Obecnie podczas zabiegu z dojścia przez nos za pomocą specjalnej kamerki lekarz uwidacznia wnętrze zatok i jamy nosowej, a następnie z użyciem odpowiednich narzędzi chirurgicznych usuwa przeszkody, jakie stoją na drodze powietrza. Usprawnia połączenia zatok z środowiskiem zewnętrznym i usuwa zmienione tkanki. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszają się dolegliwości związane z przewlekłym zapaleniem zatok oraz poprawia się jakość węchu i smaku. Aby uzyskać jak najlepszą skuteczność, używa się dodatkowych metod obrazowych (na przykład tomografii komputerowej), które dostarczają informacji również o trzecim, niewidocznym w endoskopii wymiarze. Zabieg ten wykonuje się również z innych wskazań, które warto omówić z lekarzem prowadzącym. Powikłania zabiegu zdarzają się bardzo rzadko- możliwe jest przebicie się do oczodołu lub przedniego dołu czaszki. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym.

Plastyka balonowa

Jest to technika w zasadzie bardzo podobna do metody endoskopowej. Przy dojściu do zatoki wprowadza się balon, który ma za zadanie rozszerzyć jej ujście. Dzięki temu możliwy jest lepszy drenaż i odpływ wydzieliny.

Operacja Caldwella-Luca

Operacja ta jest znakomitym, jednak bardziej inwazyjnym rozwiązaniem w przypadku przewlekłych zapaleń zatoki szczękowej. Drenaż zatoki uzyskuje się poprzez dojście do niej poprzez szczękę na poziomie drugiego zęba trzonowego. Następnie, z bezpośredniego dojścia stosuje się korektę połączenia zatoki z nosem. Procedura ta związana jest z większą ilością powikłań i dłuższym czasem powrotu do zdrowia, jednak z drugiej strony umożliwia operatorowi pracę bezpośrednio na zajętej tkance.

Okres około zabiegowy

W dniu zabiegu należy pozostać na czczo. W trakcie rozmowy z anestezjologiem i chirurgiem dowiesz się szczegółów na temat interwencji. Po zabiegu w razie potrzeby zaopatrzony zostaniesz opatrunkiem. Pobyt w szpitalu jest zazwyczaj krótki - często nawet jednodniowy.

W kolejnych dniach po zabiegu nie przesadzaj z wysiłkiem fizycznym, nie dmuchaj, nie nurkuj. Pamiętaj o wizycie kontrolnej.