Przerost drożdżaków Candida prowadzi do wystąpienia licznych problemów zdrowotnych. Warto zwrócić szczególną uwagę na trzy główne przejawy:

rozrost innych szkodliwych mikroorganizmów,

zaburzenia hormonalne,

zaburzenia emocjonalne (zwłaszcza depresja i zaburzenia lękowe).

Bakterie, pasożyty i wirusy



Gdy równowaga organizmu zostaje zachwiana, dochodzi nie tylko do rozmnożenia się grzybów Candida, lecz także do rozrostu innych mikroorganizmów. Dlaczego? Ponieważ nieprawidłowa dieta i/lub wysoki poziom stresu prowadzą do wzrostu poziomu cukru we krwi, cukier z kolei odżywia bakterie, pasożyty i wirusy.

Jeden z najczęściej występujących wirusów ludzkich, wirus Epsteina-Barr wywołujący mononukleozę, atakuje tylko organizmy dotknięte przerostem drożdżaków.

Dlatego też sugeruję, by w trakcie leczenia grzybicy stosować preparaty ziołowe o szerokim spektrum działania, które oddziałują nie tylko na drożdżaki i grzyby, lecz także na bakterie, pasożyty i wirusy.

Zaburzenia hormonalne



Przerost drożdżaków Candida pośrednio wpływa również na funkcjonowanie układu hormonalnego, regulującego funkcje metaboliczne organizmu.

Układ hormonalny składa się z takich gruczołów jak: przysadka, szyszynka, tarczyca, grasica, nadnercza, trzustka, jajniki i jądra. Do problemów związanych z tymi gruczołami i narządami zalicza się zbyt niski poziom cukru we krwi (hipoglikemię), cukrzycę i otyłość. Częstość ich występowania w Stanach Zjednoczonych alarmująco wzrasta.

Niedoczynność tarczycy jest chorobą powszechną, zwłaszcza wśród kobiet. Najczęściej występującą dolegliwością, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, jest osłabienie nadnerczy z powodu długotrwałego wydzielania dużych ilości kortyzolu, co prowadzi do zmęczenia, spadku odporności, niepokoju, bezsenności oraz przyrostu wagi.

Nasileniu się tych objawów sprzyja głównie niezdrowa dieta, składająca się z rafinowanych węglowodanów i cukrów, a także nadmierny stres. Drugim czynnikiem sprzyjającym pojawieniu się takich dolegliwości jest właśnie przerost drożdżaków.

W ciągu wielu lat praktyki nieraz byłam pytana: „Dlaczego nie mogę schudnąć? Jem zdrowe pokarmy i ćwiczę, a nie mogę zrzucić nawet kilograma”. W takiej sytuacji należy pozbyć się infekcji stanów zapalnych i przerostu drożdżaków, a także pozwolić organizmowi odzyskać równowagę.

Gdy wyeliminujesz drożdżaki, nie tylko zrzucisz zbędne kilogramy, lecz także odzyskasz równowagę hormonalną.

Zaburzenia emocjonalne i psychiczne



Depresja i zaburzenia lękowe są zjawiskiem powszechnym. Po części mogą być związane z przewlekłym przerostem drożdżaków w tkankach.

Jak wyjaśnia J. P. Nolan w artykule zamieszczonym w Hepatology, przyczyną wystąpienia tych stanów jest związek pomiędzy jelitami a mózgiem: „Zdolność jednostki do bronienia się przed substancjami oddziałującymi na mózg zależy od stanu jej flory jelitowej i błony śluzowej przewodu pokarmowego, a także od zdolności detoksykacyjnych wątroby”.

Oznacza to, że w przypadku zespołu nieszczelnego jelita oraz nadmiernego obciążenia wątroby toksyny mogą swobodnie przenikać do mózgu przez krwiobieg.

Niestety, zbyt wielu lekarzy zakłada, że wszelkie zaburzenia umysłowe i emocjonalne mają przyczyny psychologiczne – takie jak neuroza lub psychoza – a nie są związane z pracą mózgu.

Jak zauważa dr C. Orian Truss w The Missing Diagnosis: „Chciałbym wystosować specjalną prośbę o to, byśmy nie nazywali przejawów nieprawidłowego funkcjonowania mózgu „zaburzeniami psychicznymi”, lecz „zaburzeniami pracy mózgu”. Termin „zaburzenia psychiczne” mylnie sugeruje, że „umysł” jest jednak czymś oddzielnym od mózgu, a tak zwane „objawy psychiczne” pojawiają się (przynajmniej początkowo) w mózgu, który funkcjonuje prawidłowo pod względem chemicznym i fizjologicznym. Gdy dochodzi do zaburzeń funkcjonowania innych narządów, mówimy o objawach zaburzeń pracy nerek, wątroby czy też jelit, a jednocześnie, w przypadku podobnych problemów związanych z fizjologią mózgu, stosujemy termin „zaburzenia psychiczne” zamiast „zaburzenia pracy mózgu”.

Zaburzenia lękowe i/lub depresja mogą być bardzo wyczerpujące, dlatego warto wiedzieć, że ich przyczyna może być nie tylko psychiczna, lecz także chemiczna. W takim przypadku zawsze należy wziąć pod uwagę wpływ mykotoksyn, pochodzących od grzyba. Jeśli okaże się, że to one są czynnikiem chorobotwórczym, pozbycie się przerostu grzyba pozwoli na oczyszczenie umysłu oraz odzyskanie równowagi biochemicznej ciała.

Fragment pochodzi z książki „Grzyby Candida – przyczyna większości chorób” autorstwa A. Boroch (Wydawnictwo Astropsychologii, 2014). Publikacja za zgodą wydawcy.