Kiedy podejrzewać infekcję?

Rozpoznanie jest pierwszym krokiem ku skutecznej eliminacji patogenu z organizmu. Do najczęstszych typów wirusa zapalenia wątroby przekazywanych z matki na dziecko są wirusy typu B i C. Choroby z tej grupy mogą przebiegać różnorodnie - najczęściej bezobjawowo. Czasem obserwuje się zmęczenie i ogólne rozbicie, co u ciężarnej może być bardziej kojarzone z wyjątkowym stanem niż z obecnością wirusa. W przypadku zakażenia wirusem typu B, może dojść także do nudności i wymiotów, żółtego zabarwienia skóry i śluzówek oraz do uporczywego świądu całego ciała. Ryzyko zakażenia tymi wirusami rośnie w przypadku wcześniejszych transfuzji, używania narkotyków dożylnych i ryzykownych kontaktów seksualnych.

Patogen o ciężkich skutkach

Zakażenie tym wirusem może odbyć się przed lub w trakcie ciąży. W związku z krwiopochodnym przenoszeniem się zakażenia, największe ryzyko dla dziecka występuje w trakcie porodu, kiedy możliwy jest kontakt krwi matki i dziecka. Z tego powodu po narodzeniu dziecko zakażonej matki otrzymuje immunoglobulinę i szczepienie, które ochroni je przed rozwinięciem pełnoobjawowej infekcji i uszkodzeniem wątroby.

Ze względu na ogromne ryzyko przekazania infekcji w czasie porodu, każda kobieta w czasie ciąży musi być badana pod kątem przeciwciał przeciwwirusowych.

Wirus zapalenia wątroby typu C, czyli poważne konsekwencje na przyszłość

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest chorobą przewlekłą, często prowadzącą do włóknienia i marskości wątroby, a w konsekwencji do raa wątroby. Większość zakażeń przechodzi w postać przewlekłą. Wirus może być przekazywany przez matkę na dziecko, a ryzyko rośnie przy zakażeniu zaistniałym bliżej porodu. Zarażenie wirusem HIV może ułatwiać przenoszenie zakażenia.

Środki szczególne

Kobiety, które są nosicielkami tych wirusów kontrolowane są w czasie ciąży oraz po porodzie. Pozostają pod opieką zarówno ginekologa, jak i lekarza chorób zakaźnych. Poród odbywa się najczęściej w odpowiednio zabezpieczonej sali tak, by zminimalizować ryzyko przeniesienia zakażenia na dziecko, personel oraz inne pacjentki. Karmienie piersią zaleca się u matek zakażonych wirusami zapalenia wątroby, których dzieci przy porodzie zostały poddane immunizacji. Wirusowe zapalenia wątroby u ciężarnej kobiety muszą być skrupulatnie różnicowane z innymi schorzeniami wątroby.

