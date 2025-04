By dziecko uspokoić

Jeszcze przed wejściem na salę operacyjną małe dzieci, przytulając się do rodziców, otrzymują leki sedatywne, które sprawiają, że nie denerwują się one i stają się bardziej współpracujące. Występują różne formy podania tych leków. Starsze dzieci niekoniecznie muszą stosować te środki, niektóre wolą być świadome wszystkiego, co się dzieje wokół, do wejścia na salę operacyjną. Warto przekonać pociechę, by zechciała spożyć takie ‘śmieszne lekarstwo’.

Kolejny krok

W przypadku zastosowania u dziecka znieczulenia ogólnego anestezjolog spokojnie zacznie przenosić je ze stanu czuwania do głębokiego snu. Początek tego procesu nazywa się indukcją znieczulenia. W zależności od reakcji dziecka na strzykawki może odbyć się to poprzez podanie leku dożylnie lub przez maskę nakładaną na usta i nos dziecka. Pomaga to dziecku głębiej zrelaksować się, natomiast lekarzom pozwala na mniej przyjemne działania wówczas, gdy dziecko już śpi. Należą do nich zakładanie wkłuć dożylnych, wkłucia centralnego w razie konieczności czy znieczulenia lokalnego.

Pomoc w oddychaniu

Aby ułatwić oddech lub wspomóc znieczulenie ogólne, anestezjolog może zadecydować o konieczności wykonania intubacji. Polega to na założeniu plastikowej rurki do tchawicy dziecka, która uszczelni jego drogi oddechowe i pomoże utrzymać właściwy oddech. Dzięki intubacji możliwa jest wentylacja pacjenta, jako że własny oddech najczęściej ustaje przy podaniu leków zwiotczających mięśnie. Innym rozwiązaniem jest założenie maski krtaniowej- ma ona podobne działanie. Niekorzystnym działaniem tego typu działalności jest ból gardła, który może doskwierać dziecku po zabiegu.

Zadania anestezjologa podczas operacji

Podczas stosowania znieczulenia ogólnego anestezjolog monitoruje stan ogólny dziecka, stara się zapewnić mu komfort oraz kontroluje znieczulenie.

I już po wszystkim

Po operacji anestezjolog czuwa nad tym, by spokojnie i bezpiecznie wybudzić dziecko. Zostanie ono przewiezione do sali pooperacyjnej, gdzie będzie jeszcze dochodzić do siebie. W niektórych szpitalach możliwe jest wejście rodziców do sali pooperacyjnej. Nie należy się jednak spodziewać, że dziecko od razu będzie rześkie i pełne energii- zupełne zaprzestanie działania leków znieczulających może trwać jeszcze kilka godzin. Warto wspierać dziecko w tym czasie, by zabiegi medyczne pozostawały jak najmniej nieprzyjemnym wspomnieniem.

