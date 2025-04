Łaknienie spaczone jako rezultat innej choroby

Łaknienie spaczone, czyli chęć spożywania posiłków w niestandardowych ilościach i porach lub apetyt na zjedzenie czegoś, co nie jest pokarmem to objaw, który bardzo często towarzyszy innym schorzeniom lub zaburzeniom psychiatrycznym. Jest to dość istotne, bo w toku leczenia danej choroby, można też „przy okazji” wyleczyć łaknienie spaczone, które często wywodzi się z zupełnie innych jednostek chorobowych.

Choroby ciała, w których występuje łaknienie spaczone

Apetyt na niestandardowe pokarmy nie występuje tylko przy okazji schorzeń psychicznych. Niektóre choroby przewodu pokarmowego (żołądka, jelit lub wątroby) albo ośrodkowego układu nerwowego również predysponują do niezwykłych zachowań żywieniowych. Podobnie rzecz ma się w przypadku zaburzeń hormonalnych (szczególnie tych związanych z trzustką i tarczycą) i metabolicznych (łaknienie spaczone często towarzyszy cukrzycy). Pamiętaj, że niepohamowana ochota na coś innego niż zwykłe jedzenie w połączeniu z innymi objawami ogólnymi takimi jak na przykład przewlekłe zmęczenie, niestandardowe bóle i szybka utrata masy ciała (bez odchudzania się) to często symptomy nowotworu (żołądka albo mózgu).

Depresja i jej związek z łaknieniem

Jest to zależność obustronna – depresja może być zarówno przyczyną, jak i skutkiem zaburzeń łaknienia. W momencie, gdy pacjent chce się pocieszyć lub zrekompensować sobie brak jakiejś rzeczy w życiu (jeden z objawów depresji), nieświadomie przychodzi mu ochota na dostarczenie organizmowi jakiegoś niestandardowego składnika, który dotychczas nie był obecny w jego menu. Wtedy właśnie łaknienie spaczone jest skutkiem depresji. Jeśli natomiast przy okazji zjadania rzeczy, które nie do końca nadają się do konsumpcji, pojawiają się szeroko zakrojone wyrzuty sumienia i poczucie winy – wtedy łaknienie spaczone może być powodem depresji.

Zaburzenia osobowości – jak wpływają na łaknienie?

W chwili gdy osobowość zaczyna chorować, odczuwać jakieś braki lub reagować na dysfunkcje, których doświadczyła w dzieciństwie – psychika na swój sposób zaczyna radzić sobie z tymi problemami i próbuje je „wynagradzać” niestandardowym apetytem na dość dziwaczne produkty. W taki właśnie sposób rodzi się łaknienie spaczone w zaburzeniach osobowości.

Lecząc przyczynę, wyleczysz też skutek

W przypadkach, gdy łaknienie spaczone jest rezultatem którejś z psychicznych lub somatycznych dolegliwości, leczenie choroby podstawowej spowoduje także wyleczenie spaczonego łaknienie. Zostanie bowiem zlikwidowana przyczyna jego powstania, więc samo w sobie nie będzie miało możliwości do odnowienia się.

