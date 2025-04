Świerzb

Świerzb jest chorobą wywoływaną przez świerzbowiec ludzki należący do roztoczy. Do zakażenia dochodzi w wyniku bezpośredniego kontaktu z osobą chorą, często w wyniku kontaktu seksualnego. Choroba charakteryzuje się intensywnym świądem skóry występującym szczególnie po rozgrzaniu ciała i w nocy oraz zmianami skórnymi w postaci norek wydrążonych w naskórku długości kilku – kilkunastu milimetrów.

Najskuteczniejszym lekiem w leczeniu świerzbu okazała się permetryna. Zaleca się również częste kąpiele oraz utrzymywanie higieny osobistej. Pościel, ręczniki i ubrania używane podczas choroby należy po wypraniu odstawić na około 2 tygodnie.

Wszawica łonowa

Wesz łonowa jest pasożytem głównie skóry owłosionej wzgórka łonowego i krocza. Cechą charakterystyczną zakażenia jest świąd narządów płciowych i okolicy krocza. Wesz łonowa jest dość dużym pasożytem – można ją dostrzec gołym okiem przy użyciu szkła powiększającego. Zmiany skórne towarzyszące zakażeniu są na ogół niewielkie. Niekiedy, w miejscach ukłuć tych owadów występują zapalne grudki, a okoliczna skóra może być zaczerwieniona. W leczeniu wszawicy stosuje się preparaty zawierające pyretryny lub lindan. Środki te są aktywne zarówno wobec wszystkich form rozwojowych pasożyta.

Rzęsistkowica

Chorobę wywołują pierwotniaki z rodziny Trichomonas. Rzęsistkowica uważana jest za najczęstszą chorobę przenoszoną drogą kontaktów seksualnych na świecie. Obraz kliniczny zakażenia rzęsistkiem pochwowym (Trichomonas vaginalis) waha się od przypadków bezobjawowych, aż do ciężkich zapaleń pochwy. Okres latencji choroby wynosi od 3 do 28 dni.

Najbardziej charakterystycznymi objawami rzęsistkowicy u kobiet są obfite upławy, świąd sromu i pochwy oraz bolesne kontakty seksualne. Upławy w rzęsistkowym zapaleniu pochwy są zazwyczaj koloru szarego, rzadziej żółtozielone. W około 20% pacjentek upławy są mają bardzo nieprzyjemny zapach. Cechą charakterystyczną występującą w rzęsistkowicy jest fakt, iż objawy nasilają się w trakcie lub tuż po miesiączce.

Podstawowym lekiem stosowanym w leczeniu infekcji rzęsistkiem pochwowym jest metronidazol w jednorazowej dawce, bądź w dawkach podzielonych przez 7 dni. W przypadku przeciwwskazań do podania leku doustnie (np. pierwszy trymestr ciąży), można zastosować go w formie tabletek lub czopków dopochwowych.

