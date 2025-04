W programie jarmarku m.in. pokazy kulinarne, degustacje znakomitych win, wędlin, serów i delikatesów z Polski i Europy. Na miejscu będzie można kupić spróbować specjały przygotowane przez wystawców, oraz zakupić je w atrakcyjnych cenach. Jarmark Europejski jest wydarzeniem towarzyszący obchodom Gdańskiego Dnia Ziemi, które startują już 15 kwietnia i współorganizowane są przez Dziennik Bałtycki, Lasy Państwowe, Urząd Miejski w Gdańsku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.



Jarmark Europejski to podróż śladami różnorodnych smaków kulinarnych naszego kontynentu. Specjalnie z tej okazji w niedzielę 17 kwietnia, sceną na Targu Rybnym zawładną mistrzowie patelni, którzy zaprezentują swoje umiejętności oraz podzielą się wiedzą na temat tajników przyrządzania smakowitych dań z całej Europy. Wraz z zaproszonymi gośćmi będziemy starali się odkryć to, co wyróżnia kuchnie poszczególnych krajów oraz to, co je łączy. Bo czy faktycznie wiemy czym się różnią litewskie pierożki, włoskie ravioli i polskie pierogi ? I czy takie zwykłe dania można degustować z kieliszkiem wina ? Bo może przeznaczone jest tylko do dań wykwintnych ?

Nie zabraknie morskich opowieści snutych kursem wyznaczonym przez promy Stena Line, słynących także z wybornej kuchni i doskonałego menu opartego o tradycje skandynawskie, które poleca Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza. Dowiemy się czym jest Akademia Kiszonego Śledzia, co i dlaczego jedzą Szwedzi w czwartki oraz czym kusi Pokusa Jonssona. Swój warsztat zaprezentuje na żywo Paweł Pawluk, Szef kuchni Scandic Gdańsk, który na oczach publiczności, ma obiecał zaczarować samego diabła ….morskiego. Smakosze odkryją także różne przepisy, które składają się na dania serwowane na śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje - Szef kuchni Mariusz Jamroszczyk, w czterech odsłonach, udowodni, iż każdy posiłek może być prawdziwą feerią smaków i zapachów. Nutką sąsiedzkiej egzotyki powieje natomiast z prezentacji gości specjalnych z restauracji Kybnylar z Litwy (Troki) – odkryjemy czym jest kuchnia karaimska, przekazywana od pokolenia do pokolenia i czym są takie dania jak : kybyn, jazma, kepsnys kybnylar, čanach czy też kaburhačehlar.

Jednym z mariaży, które z impetem weszły do polskich salonów kulinarnych kilka lat temu, jest związek serów i wina. I tego nie zabraknie na Jarmarku Europejskim. Wystawcy dadzą okazję do degustacji i zakupu różnorodnych serów m.in. z Francji, z Holandii, z Grecji, ze Szwajcarii, z Włoch oraz z Polski. Produkty oferowane przez firmy Candia Polska, Eurial, Temar, SM Lazur i SM Wieluń zadowolą podniebieniami smakoszy. A serowarzy ze Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek przeprowadzą degustacje serów Old Poland w połączeniu z dobranymi odpowiednio dodatkami takimi jak miód, żurawina, migdały, jagody. Natomiast sommelierzy z Castel FrŹres doradzą jakie wina można dobrać do dań i w jaki sposób należy obchodzić się ze szlachetnymi trunkami. A dla tych co bardziej gustują w tradycjach piwowarskich, gdański Browar Amber oraz łódzki Koreb udostępnią wiedzę na temat chmielowych wariacji w duecie z konkretem czyli wędlinami z Francji, Hiszpanii, Włoch (Eurexia Polska) oraz z Polski (ZM Nowak).

Jarmark Europejski w Gdańsku odbywa się w ramach tegorocznych obchodów Gdańskiego Dnia Ziemi. Na Targu Rybnym już od 15 kwietnia zagości duch walki o ochronę środowiska. Wielka Akcja Ekologiczna : „Drzewko za makulaturę” zachęci wszystkich do zamiany 5 kg niepotrzebnych papierzysk na sadzonki drzew, krzewów i cebulek holenderskich tulipanów. Czwarta edycja Dnia Ziemi będzie wzbogacona o różne muzyczne atrakcje sceniczne, o interaktywne lekcje ekologii z konkursami oraz animacjami zapewnionymi przez stowarzyszenie Polska Ekologia m.in. dojenie krowy, wyrób masła metodami tradycyjnymi oraz tworzenie eko-kanapek. Podczas wydarzenia będą rozdawane książeczki dla dzieci „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Każda animacja, poprzez zabawę ma na celu informowanie o rolnictwie ekologicznym, promowanie zdrowego stylu życia i zasadach znakowania żywności.

Jarmark Europejski w Gdańsku będzie pierwszą odsłoną cyklicznych wydarzeń planowanych na ten rok w całej Polsce. Kolejne miasta, w których jarmark zagości to Poznań, Szczecin, Łódź, Kraków i Warszawa. Inicjatywę wspierają przedstawiciele izb handlowych i turystycznych z Europy, jak również władze miast oraz regionów. Jarmark Europejski został objęty Patronatem Honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a edycja gdańska zyskała Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Gdańsk oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.

Jarmark Europejski odbywa się w ramach Gdańskiego Dnia Ziemi „Drzewko za makulaturę”. Stoiska Wystawców i atrakcje kulinarne będą otwarte od soboty 16 kwietnia 2011, od godz. 10.00.

Data: piątek 15 kwietnia 2011 r. godz. 10:00 do 15:00

10:00 rozpoczęcie imprezy (prowadzenie: Dariusz Podbereski, Mirosław Majewski)

10:00 -15:00 - prezentacja stoisk organizatorów i partnerów - Dziennik Bałtycki, Lasy Państwowe, UM Gdańsk i Urząd Marszałkowski, Polskiej Ekologii)



10:00 – 15:00 - „Drzewko za makulaturę” – mieszkańcy Gdańska w zamian za każde 5 kg makulatury (+ kupon z DB) otrzymają sadzonkę drzewa/krzewu



10:30 – 11:30 – interaktywna lekcja ekologii z konkursami



12:00 – 13:30 - występ Joanny Krupskiej z zespołem



13:30 – 14:30 – występ zespołów młodzieżowych



15:00 – zakończenie I dnia

Data: sobota 16 kwietnia 2011 r. godz. 10:00 do 17:00

10:00 rozpoczęcie imprezy (prowadzenie Dariusz Podbereski, Mirosław Majewski)



10:00-17:00 - prezentacja stoisk organizatorów i partnerów - Dziennik Bałtycki, Lasy Państwowe, UM Gdańsk i Urząd Marszałkowski) oraz Otwarcie Jarmarku Europejskiego



10:00-17:00 - „Drzewko za makulaturę” – mieszkańcy Gdańska w zamian za każde 5 kg makulatury (+ kupon z DB) otrzymają sadzonkę drzewa/krzewu



10:10-11:00 występ zespołów dziecięcych



11:00-11:15 prezentacja organizatorów, z udziałem prezydenta Pawła Adamowicza, dyr. RDLP Zbigniew Kaczmarczyka, prezesa Prasy Bałtyckiej Jakuba Krezymona



11:15-12.00 – występ zespołów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Gdańsku



12.00-13.30 – występ zespołu Jazz Garden Quintet



13:30-13:45 – Serowe kombinacje z Lazurem vol. I – konkurs z nagrodami



13:45-15:15 – występ zespołu Joanny Krupskiej z zespołem



15:15-15:30 – Serowe kombinacje z Lazurem vol. II – konkurs z nagrodami



15:30-16:30 występ zespołu Teatr Poza Sztuką



16:30-17:00 – „5 pytań o smaki polskie” - konkurs z nagrodami ufundowanymi przez portal Polskaniezwykla.pl



17:00 – 18:00 – Live Cooking z Szefami Kuchni, Jarosławem Walczykiem i Sławomirem Miotkiem z Lisewskiego Dworu , a także rozmowy o złotych zasadach przyrządzanie ryb i obróbce mięs.



18:00 – 19:00 – Indywidualne konsultacje z Jarosławem Walczykiem – doradztwo w sprawach wielkiej i małej gastronomii nie tylko dla profesjonalistów



19:00-22:00 – degustacje, spotkania, konsultacje na stoiskach Wystawców Jarmarku Europejskiego

Data: niedziela 17 kwietnia 2011 r. godz. 11:00 do 19:00

11:00 - rozpoczęcie II Dnia (prowadzenie Jakub Matulewicz i Magda Jabłońska)



11:00-11:15 - prezentacja Jarmarku Europejskiego , informacja o programie, o atrakcjach i o konkursach



11:15-12:15 - „Rzecz o śniadaniu” – pokaz kulinarny Szefa Kuchni Mariusza Jamroszczyka i konkurs z nagrodami



12:15-12:45 – O Kuchni karaimskiej – rozmowa z Gośćmi Specjalnymi z restauracji Kybynlar z Troków (Litwa)



12:45-13:15 - „Lazurowe gotowanie” - czyli przepisy z polskimi serami pleśniowymi – pokaz ekspertów ze Spółdzielni Mleczarskiej Lazur



13:15-14:15 - „ W porze obiadu” - pokaz kulinarny Szefa Kuchni Mariusza Jamroszczyka i konkurs z

nagrodami



14:15-14:45 – pokaz dekantacji wina w wykonaniu Dawida Sojki, sommeliera ze Stowarzyszenia Sommelierów Polskich oraz rozmowa o harmonii jedzenia i wina



14:45-15:15 – „Szwedzkie opowieści” o specyfice kuchni skandynawskiej, o zwyczajach i tradycjach zza morza oraz o bałtyckich śledziach – rozmowa z Magdaleną Pramfelt z Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej oraz Maciejem Zborowskim przedstawicielem Stena Line.



15:15-15:45 – „Czym skorupka za młodu nasiąknie...” czyli o roli edukacji kulinarnej i zdrowego żywienia – rozmowa o Akademii Juniora Fundacji KSK oraz o produktach ekologicznych



15:45-16:30- „Pora na podwieczorek” - pokaz kulinarny Szefa Kuchni Mariusza Jamroszczyka i konkurs z nagrodami



16:30-17:00 - „ Etiuda o winach słowackich” - prezentacja w wykonaniu przedstawicieli Zrzeszenia Małokarpacki Szlak Winny ze Słowacji i konkurs ze zgrabną nagrodą



17:00-17:30 – „Zamorskie opowieści” - Show kulinarne w wykonaniu Pawła Pawluka, Szefa kuchni restauracji Senso w hotelu Scandic Gdańsk



17:30-18:15 - „Wariacje przy kolacji” - pokaz kulinarny Szefa Kuchni Mariusza Jamroszczyka i konkurs z nagrodami



18:15-18:45 - „Kto szybciej ? Kto lepiej ? Kto ładniej ?” czyli zabawne konkursy z udziałem publiczności



18:45-19:00 – zakończenie Jarmarku Europejskiego

Zapraszamy do udziału w konkursach, które będą się odbywały przez cały czas trwania wydarzenia. Po każdym show kulinarnym pojawi się pytanie dotyczące przeprowadzonego pokazu. Nagrodą będzie możliwość zjedzenia przyrządzonej potrawy !!!

Na zakończenie Jarmarku Europejskiego, śmiałkowie będą mieli okazję sprawdzić swe siły w zabawnych konkursach na szybkość i dokładność : kto szybciej wypije kufel piwa, kto szybciej zetrze ser na tradycyjnej tarce, kto dokładniej obierze jabłko, kto przyrządzi najładniejszą kanapkę... do wygrania produkty spożywcze Wystawców Jarmarku, idealne do uatrakcyjnienia stołu wielkanocnego.