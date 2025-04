Na pytanie odpowiada specjalista chorób oczu Małgorzata Wojnarowska

W jaskrze dochodzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego, który przesyła bodźce wzrokowe do mózgu. Uszkodzenie może być wynikiem wzrostu ciśnienia w gałce ocznej lub zaburzeń dotlenienia nerwu wzrokowego.

Jaskra ma czasem podłoże genetyczne, ale do jej wystąpienia przyczyniają się też inne czynniki. Należą do nich m.in. choroby układu krążenia: niskie lub wysokie ciśnienie ogólne krwi, żylaki, miażdżyca, cukrzyca. Ryzyko tych schorzeń można zmniejszyć, zdrowo się odżywiając i prowadząc aktywny tryb życia. Przy niskim ciśnieniu ogólnym krwi poza regularnymi ćwiczeniami zaleca się picie dużych ilości płynów i dietę bogatą w sól. Ciśnienie krwi można też podnieść, pijąc kawę lub napoje z kofeiną czy kodeiną. Innym czynnikiem zwiększającym ryzyko jaskry jest wysoka krótkowzroczność. Osoby z tą wadą powinny unikać dużego wysiłku fizycznego, przemęczania oczu, czytania w pozycji na plecach, spania przy zapalonym świetle. Ważne jest też, by wada wzroku była prawidłowo skorygowana. Ryzyko rozwoju jaskry rośnie z wiekiem, dlatego po 40 r. życia należy przynajmniej raz w roku zgłaszać się do okulisty.