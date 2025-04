Na pytanie odpowiada okulista Małgorzata Wojnarowska

Jęczmień to stan zapalny wywoływany przez gronkowce. Należy do tzw. chorób brudnych rąk. By zapobiec powstawaniu jęczmieni, należy unikać dotykania i pocierania powiek palcami. Rozróżnia się dwa rodzaje jęczmienia: zewnętrzny i wewnętrzny. Pierwszy to ostre ropne zapalenie mieszków włosowych rzęs i powiązanych z nimi gruczołów powiek. Jęczmień zewnętrzny często znika samoistnie. W celu przyspieszenia leczenia stosuje się maści antybiotykowe i ciepłe okłady. Natomiast jęczmień wewnętrzny powstaje w wyniku zakażenia głębszych gruczołów powieki (gruczołów tarczkowych).

Leczenie jest podobne jak przy jęczmieniu zewnętrznym. Czasem stan zapalny przechodzi w formę przewlekłą, tzw. gradówkę. W powiece tworzy się wtedy niebolesny twardy guzek. Początkowo w leczeniu stosuje się krople i maści antybiotykowe oraz ciepłe suche okłady. Niekiedy wstrzykuje się miejscowo preparat steroidowy. Jeśli gradówka nie zniknie po 2-3 miesiącach, usuwa się ją operacyjnie. Nawrotowe jęczmienie mogą występować przy cukrzycy, nawrotowe gradówki wymagają badania histopatologicznego.