Naukowcy z King’s College London i Uniwersytetu Oksfordzkiego przebadali około 20 tysięcy genów pochodzących z tkanki podskórnej 1200 mieszkańców Wielkiej Brytanii i Islandii, dochodząc do jednego wniosku – otyłość warunkowana jest przez wiele genów, jednak jeden z nich ma bezpośredni wpływ na wszystkie inne.

Przekazywany od matki gen KLF14 reguluje ekspresję innych genów, wpływając w ten sposób na poziom cholesterolu, insuliny i glukozy we krwi, co ma bezpośredni związek z pojawieniem się cukrzycy typu drugiego.

Dalsze badania nad problematyką chorób metabolicznych prowadzone przez Uniwersytet w Uppsali donoszą, że wystąpienie otyłości wiąże się także z takimi czynnikami, jak ograniczony sen. Przespana noc może mieć zbawienny wpływ na nadmierne przybieranie na wadze.

Źródło: „Rzeczpospolita” 17.05.2011/mk

