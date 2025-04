Enzymy wytwarzane przez gen MMP-10 zgromadzony wokół guza tworzą specyficzne środowisko sprzyjające rozwojowi komórek rakowych. Oprócz pojawiania się nowych komórek, gen ten inicjuje ich rozsiew po całym organizmie, co prowadzi do przerzutów, z którymi zmaga się wielu chorych.

Badania dowiodły, że gen pozwala komórkom macierzystym raka wciąż się odnawiać, przez co stosowana chemioterapia nie przynosi oczekiwanych efektów i po zakończeniu leczenia szybko pojawia się nawrót choroby oraz przerzuty.

Naukowcy zaskoczeni są witalnością i dużym wpływem genu MMP-10 na rozwój raka. Kierujący zespołem badaczy prof. Alan Fields mówi, że nie spodziewali się tak wielkiego udziału genu pochodzącego z komórek macierzystych raka.

