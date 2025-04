Zgodnie z wynikami badania obejmującego 14 000 kobiet, osoby, które piły alkohol w umiarkowany sposób, o wiele częściej dożywały siedemdziesiątego roku życia, ciesząc się dobrym zdrowiem niż te, które alkoholu nadużywały lub były abstynentami.

Zdaniem naukowców więcej korzyści przynosi rozłożenie picia alkoholu na cały tydzień niż ograniczanie się tylko do picia w weekend. Kobiety pijące w małych ilościach ale często były zdrowsze niż kobiety pijące od czasu do czasu.

W porównaniu do osób niepijących, kobiety około 55. roku życia wypijające od jednego do dwóch drinków dziennie były o 28% bardziej skłonne do wejścia w proces nazwany przez amerykańskich naukowców ,,pozytywnym starzeniem się”, co oznacza dobrą ogólną kondycję zdrowotną nieobciążoną nowotworem, cukrzycą lub chorobami serca po przekroczeniu siedemdziesiątego roku życia.

Również w porównaniu z totalnymi abstynentami, kobiety pijące przez 5 do 7 dni w ciągu tygodnia zwiększały swoją szansę na dobre zdrowie prawie dwukrotnie.

Jednak eksperci nie są pewni, czy przyczyną tych korzyści jest sam fakt spożywania alkoholu czy mają na nie wpływ również inne zachowania kobiet, które również oddziałują na ich zdrowie. Naukowcy ze School of Public Health z Harvardu próbowali ograniczyć wpływ czynników takich jak palenie papierosów mogących zniekształcać ostateczne wyniki badania.

Z kolei według wyników innych badań, umiarkowana konsumpcja alkoholu – w Wielkiej Brytanii nie większa niż zalecane dla kobiet maksymalnie dwa drinki dziennie – wiąże się z niższym ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej i innych zdrowotnych nieprawidłowości.

Inne korzyści z konsumpcji alkoholu obejmują min.: zmniejszenie oporności na insulinę, ograniczenie stanów zapalnych oraz zmniejszenie wysokiego poziomu cholesterolu oraz innych nieprawidłowych mechanizmów fizjologicznych.

Z drugiej strony jednak są dowody na związek między konsumpcją alkoholu i wystąpieniem rakiem piersi.

Mimo wszystko specjaliści podtrzymują zalecenia odnośnie umiarkowanego picia. Natasha Stewart z Brytyjskiej Fundacji Serce twierdzi: ,,Rozsądne ilości alkoholu mogą w pewnym stopniu służyć jako ochrona przed chorobą wieńcową, szczególnie w przypadku kobiet po okresie menopauzy. Bardzo ważne jest jednak, aby nie przesadzić z alkoholem. Nadmierna konsumpcja trunków nie przynosi żadnych korzyści zdrowotnych, a właściwie może prowadzić do uszkodzenia mięśnia sercowego, udaru lub podwyższonego ciśnienia krwi. I jeśli nie ma się jeszcze w zwyczaju sięgania po alkohol, to lepiej tego nie zmieniać. Dbać o swoje zdrowie możemy na wiele innych sposobów”.

Źródło: BBC/ar

