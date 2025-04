Z okazji Światowego Dnia Żywności (16.10) i Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem (17.10) w 16 miejscowościach Federacja Polskich Banków Żywności zorganizowała „Strajki Żywności”. Podczas manifestacji wolontariusze przebrani za owoce i warzywa wyrażali sprzeciw wobec marnowaniu jedzenia.

Z danych opublikowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa wynika, że co roku wyrzucane jest 1,3 mld ton żywności. Unia Europejska marnuje 89 mln ton żywności, a Europejczycy marnują 20 – 30% zakupionej żywności.

Marnowanie jedzenia związane jest ze sposobem uprawy, przechowywaniem, transportem. Występuje więc na wszystkich etapach procesu produkcyjnego – u producentów, dostawców i sprzedawców. W Polsce sektor spożywczy marnuje najwięcej jedzenie, natomiast w krajach zachodnich - konsumenci. W Europie producenci odpowiadają za 39% odpadów żywnościowych, sprzedawcy i sieci handlowe – 5%, restauracje i catering – 14%, gospodarstwa domowe – 43%, a dwie trzecie nie musi trafić do kosza.

W Polsce 24% badanych we wrześniu przez Millward Brown SMG/KRC przyznaje się do wyrzucania jedzenia, co oznacza soadek o 9%. Do produktów najczęściej wyrzucanych należy pieczywo, ziemniaki, wędliny, warzywa i owoce. Najczęstszą przyczyną marnowania jedzenia jest przegapienie terminu przydatności do spożycia, zbyt duże porcje posiłków, a także kupowanie zbyt dużej ilości żywności.

Z tego powodu bardzo ważne jest planowanie posiłków, rozsądne zakupy i wykorzystywanie produktów znajdujących się w domu. Jan Kuroń, kucharz wspierający Federację Banków Polskich podkreśla, że „żyjemy w kraju, gdzie świeże warzywa dostępne są przez większą część roku, musimy jednak pamiętać, że szybko się psują; warzywa nadają się na zupy, sosy, można z nich robić przetwory, a także zamrażać.

27 Banków Żywności z całego kraju są zrzeszone przez Federację Polskich Banków Żywności. Instytucje te udzielają pomocy ponad 3,4 tys. organizacjom i instytucjom społecznym. W 2010 r. Banki Żywności przekazały łącznie ponad 68 tys. ton artykułów spożywczych pochodzących od producentów, dystrybutorów. Banki Żywności pozyskują produkty w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywieniowej (PEAD), a także od producentów, dostawców i ze zbiórek żywności.

20 października odbędzie się posiedzenie ministrów rolnictwa krajów Unii Europejskiej, na którym zostanie podjęta decyzja w sprawie programu PEAD, ponieważ planowane jest zmniejszenie wydatków na ten cel.

Źródło: www.rp.pl/esz

