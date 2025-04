Jedwab jest jedną z najbardziej ekskluzywnych tkanin na świecie. Okazuje się, że może być nie tylko wyznacznikiem elegancji, ale także zdrowego stylu życia. Skład chemiczny włókna jedwabiu jest zbliżony do komórek naskórka człowieka, dzięki czemu jedwabne materiały są niezwykle przyjazne i delikatne dla wrażliwej skóry dzieci i dorosłych.

A co z bawełną?

Do tej pory uważano, że to bawełna jest tkaniną najbardziej przyjazną dla skóry człowieka. Okazuje się jednak, że w porównaniu z jedwabiem, wypada zdecydowanie gorzej. Tkaniny bawełniane posiadają dość krótkie włókna, od których odchodzą liczne końcówki włókien mogące podrażniać wrażliwą skórę. Natomiast włókna jedwabiu sięgają nawet 800 metrów długości, dzięki czemu jedwabne materiały są niezwykle gładkie.

Lecznicze działanie jedwabnych tkanin

Jednym z ogromnych plusów jedwabnych tkanin jest ich zdolność do wchłaniania wilgoci – aż do 30 % swojej wagi. Wpływa to na hamowanie potliwości i świądu, które towarzyszą atopowemu zapaleniu skóry oraz zwiększenie poczucia komfortu alergika. Wilgoć skóry wzmaga potliwość, gdy jest hamowana, to skóra nie wytwarza większej ilości potu.

Jedwabne piżamy mogą okazać się panaceum na kłopoty potliwości podczas snu. Jedwab ma właściwości termoregulacyjne, tzn. reguluje temperaturę ciała – nie przegrzewa go i chłodzi w razie konieczności. Ponadto jedwab jest hipoalergiczny, nie pozwala na rozwijanie i gnieżdżenie się roztoczy czy kurzu, sprawia natomiast, że skóra oddycha.

Jedwab – tylko dla arystokracji?

Jedwab utożsamiany jest z luksusem, teraz powinien być także kojarzony ze zdrowiem. Noszenie jedwabnej odzieży wskazane jest nie tylko dla alergików i osób z atopowym zapaleniem skóry, ale także dla osób chorujących na:

uporczywy świąd,

wyprysk kontaktowy,

kontaktowe zapalenie skór

skórne zaburzenia około menopauzalne

zapalenie mieszków włosowych,

zapalenie miejsc intymnych,

stopę cukrzycowa

wyprysk podudzia

wyprzenia drożdżakowe,

grzybicę pachwin/ stóp.

Źródło: informacja prasowa/km

