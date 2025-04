Do tej pory panował przesąd, zgodnie z którym obfite śniadania zapewniają mniejsze spożycie kalorii w ciągu dnia i tym samym ułatwiają schudnięcie. Dr Volker Schusdziarra udowadnia, że jest całkowicie inaczej. W swoim badaniu poprosiła ona 300 osób o dokładne notowanie wszystkich jedzonych artykułów spożywczych. Już na początku wyłoniły się przy tym 3 grupy. Pierwsza z nich zgromadziła osoby jedzące duże śniadania, druga mniejsze, a w trzeciej znajdowały się osoby nie jedzące śniadań w ogóle.„... wyniki tego badania pokazują, że ludzie jedzą dokładnie tyle samo na obiad i kolację, niezależnie od tego jak dużo zjedli na śniadanie.” Oznacza to, że jeśli ktoś zjada bardzo obfite śniadanie (średnio zawarte jest w nim o 400 kcal więcej niż w „małym” śniadaniu) zjada o te 400 kcal więcej w ciągu dnia. Jedyna zaobserwowana korzyść to rezygnacja z drugiego śniadania w przypadku obfitego porannego posiłku, co jednak w dalszym ciągu nie przynosi korzyści osobom na diecie.Naukowcy po raz kolejny udowadniają, że w walce z nadprogramowymi kilogramami nie ma drogi na skróty. Osoby lubiące rano porządnie zjeść muszą ograniczać ilość spożywanych kalorii w ciągu dnia. Nie zapominajmy także o aktywności fizycznej i jedzeniu świeżych warzyw i owoców, a nadwaga sama zniknie.Źródło: Science Daily/ kp

