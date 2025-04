Osoba chora na tę przypadłość często nie zdaje sobie sprawy z powagi swojego stanu. „Zajada problemy” – tłumiąc przy tym swoje emocje i rozładowując napięcie. W pewnym momencie jedzenie staje się automatyczną odpowiedzią na każdą sytuację, która powoduje stres, niepewność czy lęk. Po sesjach obżarstwa chora osoba odczuwa głębokie poczucie winy ale nie może przestać jeść.

Bardzo ważne jest wsparcie bliskich. Warto spróbować porozmawiać z tą osobą o jej problemach, nie zrażać się początkową niechęcią do rozmów, ale też nie naciskać usilnie na zwierzenia. Czasami osoby dotknięte kompulsywnym obżarstwem nie są w stanie precyzyjnie określić dlaczego i w jakich sytuacjach dopada je szał jedzenia. Często wymieniają tylko ogólniki, np. jestem do niczego, nic mi nie wychodzi, nikt mnie nie rozumie itp. Jest to ważny sygnał, że ta osoba potrzebuje pomocy – zarówno naszej jak i specjalisty. Co więc możemy zrobić? Przekonać ją, że jest świetną, wartościową osobą, która jest dla nas bardzo ważna. Wymienić jej zalety, cechy, które ją wyróżniają, a z których nie zdaje sobie sprawy np. robisz najlepsze marynaty na świecie, nikt tak jak Ty nie zna 100 sposobów na wywabienie każdej plamy.

Pozornie błahe rzeczy mogą dać światełko w tunelu dla osoby chorej i zmotywować ją do działania!

Wizyta u specjalisty

Bardzo istotnym elementem leczenia jest właściwa psychoterapia. Wiele osób wstydzi się udać do psychiatry „bo co ludzie powiedzą”. To błędne myślenie, które może doprowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia. Psychiatra oraz psycholog posiadają dużą wiedzę oraz wrażliwość, dzięki której nie są obojętni na problemy innych.

Oprócz psychoterapii warto skorzystać również z porad dietetyka, który ułoży profesjonalny, indywidualny jadłospis i będzie cały czas czuwał nad przestrzeganiem diety.

