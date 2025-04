Objadanie kompulsywne jest zaburzeniem odżywiania, które może przypominać bulimię. Wiąże się z niepohamowanymi napadami jedzenia w dużej ilości bez poczucia głodu, a później poczuciem frustracji i winy. Zaburzenie ma podłoże psychologiczne, odbywa się w samotności i ukryciu.

Powodami, przez które ludzie zaczynają się chorobliwie objadać jest nieumiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Pochłaniają kolejne kilogramy wyciszając w ten sposób poczucie strachu, złości, zdenerwowania, bezradności. Niebezpieczne stają się przyzwyczajenia takie jak sięganie po słodycze w chwilach załamania i smutku.

Stopniowe przybieranie na wadze doprowadza do coraz większego koncentrowania się na problemach z jedzeniem i własnym wyglądem. To pogłębia zły stan psychiczny chorego, który często zmaga się też z impulsywnymi zachowaniami i nieumiejętnością rozmawiania o swoich uczuciach.

Rozpoznanie jedzenia kompulsywnego u siebie, a zwłaszcza u najbliższych jest trudnym zadaniem. W przeciwieństwie do bulimii, osoba cierpiąca na zaburzenie odżywiania, nie stosuje po napadzie jedzenia żadnych środków przeczyszczających. Popada natomiast w przygnębienie, znużenie, zmęczenie i zaczyna tyć. Spożywa posiłki w samotności i robi to znacznie szybciej niż zwykle. Traci kontrolę nad sobą i je do momentu wystąpienia w niej głębokiego poczucia winy i załamania.

Leczenie tego schorzenia przybiera formę psychoterapii. Polega na przywróceniu prawidłowych nawyków żywieniowych, zrozumienia uzależnienia oraz odkrycia własnych emocji i potrzeb. Terapia prowadzona przez psychoterapeutę może trwać nawet kilka lat. Głównym celem jest nauczenia pacjenta realistycznego podejścia do swojego ciała i opracowanie razem z nim planu codziennego jedzenia. Skuteczne i pomocne okazują się być także spotkania, w których uczestniczą ludzie zmagający się z podobnymi problemami.

Nie lekceważmy zaburzeń odżywiania, konsekwencje nieleczonego jedzenia kompulsywnego prowadzą do komplikacji psychicznych i fizycznych.