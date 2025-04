Czasem każdemu zdarza się gorszy dzień: niedojedzone śniadanie, kilometrowy korek w drodze do pracy, napięty dzień w biurze, zła pogoda generująca negatywne myśli. Kiedy pojawia się stres organizm człowieka wydziela duże ilości kortyzolu. Zastanawiasz się dlaczego potrafisz cały dzień przeżyć na batonie i puszce coli? To właśnie kortyzol sprawia, że nie narzekasz na nadmierny apetyt w ciągu dnia. Za to wieczorem z przyjemnością sięgasz po obfitą kolację i podwieczorek. Dlaczego w stresie wystarczy nam batonik i słodzony napój i jak się odżywiać, aby zrelaksować się i odprężyć?

Reklama