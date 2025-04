W trakcie badania naukowcy przyjrzeli się kształtowi ponad 300 czaszek pochodzących z 11 populacji z różnych rejonów kuli ziemskiej. Przy porównywaniu uwzględniono różnice genetyczne, geograficzne, klimatyczne i dietetyczne w społecznościach, z których pochodziły czaszki. Okazało się, że kształt żuchwy i do pewnego stopnia kształt podniebienia związane są z decyzjami dietetycznymi w populacji, podczas gdy na kształt czaszki największy wpływ mają czynniki genetyczne.

W szczególności wymiary żuchwy odzwierciedlają, zdaniem badaczy, przynależność do dwóch różnych, pierwotnych w swej naturze typów społeczeństw: zbieracko – łowieckich oraz rolniczych i to niezależnie, z jakiej części świata one pochodziły. Ogólnie rzecz ujmując w grupach zbieracko – łowieckich kształt żuchwy był długi i wąski zapewniając wystarczającą ilość miejsca dla wyrzynających się zębów, podczas gdy żuchwy w grupach rolniczych były szerokie i krótkie, co może prowadzić do problemów ze zgryzem.

„Jakość żutego pokarmu powoduje różny rozwój żuchwy w grupie zbieraczy – łowców i rolników...” - podsumowuje dr Noreen von Cramon-Taubadel, prowadząca badania - „ Co ciekawe, na kształt reszty naszej czaszki nie wpływają te same czynniki, ale genetyka.”

Źródło: Science Daily/ kp

