Jedzmy ryby!

81% Polek uznaje, że spożywanie tłustych ryb morskich pomaga obniżyć poziom cholesterolu 1. I słusznie – są one bogatym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, który pozytywnie wpływa na zdrowie serca.

Okres wakacji to czas, który bardzo często spędzamy w nadmorskich kurortach. W takich miejscach dostęp do świeżych ryb jest stosunkowo łatwy. Będąc na urlopie na wybrzeżu, warto skorzystać z okazji, aby wprowadzić do codziennej diety ryby.

Dlaczego dietetycy zalecają spożywanie tłustych ryb morskich a nie ryb chudych?

Ryby, zwłaszcza tłuste ryby morskie, obfitują w korzystne dla zdrowia Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe (NNKT) z rodziny omega-3. Oprócz tłuszczu rybiego, źródłami kwasów omega-3 są m.in.: wysokiej jakości miękkie margaryny, takie jak: Flora, Flora Light (do których produkcji używany jest bogaty w omega-3 olej lniany), olej rzepakowy, ziarna soi oraz orzechy.

Kwasy omega-3 mają działanie profilaktyczne w schorzeniach układu krążenia – zapobiegają chorobie niedokrwiennej serca, blokują rozwój miażdżycy, mają działanie przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne, obniżają poziom trójglicerydów (tłuszczów prostych) w organizmie, redukują ciśnienie tętnicze i przeciwdziałają arytmii serca. Kwasy omega-3 muszą być dostarczane z pożywieniem, gdyż organizm człowieka nie potrafi ich syntetyzować.

Mięso ryb – samo zdrowie

Mięso ryb jest przede wszystkim źródłem pełnowartościowego białka, które jest łatwo strawne i przyswajalne. Zawiera również liczne sole mineralne: fosfor, cynk, selen, jod, potas, wapń i magnez. Chude gatunki ryb są źródłem witamin z grupy B, tłuste - zawierają witaminy A i D. Ryby tłuste to m.in.: makrela, sardynka, łosoś, tuńczyk, śledź, węgorz, halibut.

Jak przyrządzać ryby?

Oczywiście nie smażyć, tylko gotować, piec lub dusić. Najlepiej jest podawać ryby z ryżem i warzywami. Stosowanie diety śródziemnomorskiej, obfitującej w warzywa, owoce, świeże soki, owoce morza i ryby właśnie, jest szczególnie polecane przez dietetyków. Zwłaszcza w okresie letnim, kiedy wszystkie produkty żywnościowe są świeże i łatwo dostępne, warto pomyśleć o zmianie diety na lekkostrawną i odpowiednio zbilansowaną.

Polka wie, co je

Cieszy fakt, że zdecydowana większość kobiet docenia walory odżywcze ryb morskich. 81% Polek wskazuje ryby morskie jako mające związek z obniżaniem poziomu cholesterolu we krwi, 76% - warzywa, 61% - oleje roślinne.



Pomoc w sercowej sprawie

