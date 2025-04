Zespół jelita drażliwego występuje u 10–20 proc. dorosłych. Jest to tzw. zaburzenie czynnościowe. Oznacza to, że podczas badań nie wykrywa się żadnych nieprawidłowości. Choroba ta nie daje ciężkich powikłań i nie wymaga leczenia operacyjnego. Powoduje jednak u chorych duży dyskomfort. Dodatkowo nie tak łatwo ją rozpoznać, co opóźnia leczenie.

Reklama



Jak rozpoznać zespół jelita wrażliwego?

Wstępną diagnozę można postawić na podstawie kilku charakterystycznych objawów. O zespole jelita drażliwego świadczą najczęściej następujące sygnały:

ciągłe lub nawracające przez co najmniej 3 miesiące bóle brzucha, zmniejszające się po wypróżnieniu;

zmiany w częstości oddawania stolca (powyżej trzech dziennie lub poniżej trzech tygodniowo);

(powyżej trzech dziennie lub poniżej trzech tygodniowo); zmiany konsystencji stolca (na przemian zaparcia, biegunki);

(na przemian zaparcia, biegunki); parcie na stolec,

uczucie niepełnego wypróżnienia;

wydalanie śluzu;

wzdęcia.

Reklama

Dodatkowo lekarz zleca wykonanie kilku badań (m.in. morfologii, analizy kału), aby wykluczyć inne schorzenia, które mogą powodować podobne objawy.