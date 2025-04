Reklama

Rozpoczyna się II etap ogólnopolskiego programu „Uwolnij się od toksyn”, którego celem jest informowanie społeczeństwa o toksycznych substancjach znajdujących się w żywności i ich wpływie na organizm człowieka. Kampania prowadzona jest pod patronatem preparatu MethodDraine Detox. Jesienna edycja ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat metod oczyszczania. Program jest wspierany przez ekspertów, prof. Iwonę Wawer z Akademii Medycznej w Warszawie i dr Ewę Matyską - Piekarską, lekarza chorób wewnętrznych, konsultanta dietetyki.

Wyniki badań TNS OBOP, przeprowadzone w styczniu br., pokazują, że co drugi Polak nigdy nie sprawdza, jakie konserwanty i barwniki znajdują się w kupowanej żywności. Stąd potrzeba informowania i edukacji – mówi prof. Iwona Wawer z Akademii Medycznej w Warszawie.

Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły zamówić bezpłatny poradnik, którego autorami są eksperci programu.

Ponadto od 1 do 31 października br. we wszystkie wtorki i środy od 15:00 do 17:00 pod numerem telefonu 22 321 51 88 dyżurować będą konsultanci dietetyki.



Strona www.beztoksyn.pl zostanie rozbudowana o dział, w którym Internauci będą mogli otrzymać indywidualne porady ekspertów. Na stronie programu będzie można także zamówić poradnik.

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

Mamy do wygrania 10 zestawów składających się z ręcznika kąpielowego, koszulki oraz poradnik dotyczący programu "Uwolnij się od toksyn". Aby wygrać jeden z zestawów wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

Proszę odpowiedzieć jaka substancja ukrywa się pod symbolem E 951?

Podpowiedź znajdziesz w artykule "Szkodliwe dodatki".

Prawidłowa odpowiedź: Aspartan

