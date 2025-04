Jeśli nie anafilaksja to co?

Anafilaksja to najcięższa forma alergii i w niektórych przypadkach może stanowić zagrożenie życia. Choć jej objawy z reguły pozwalają na jednoznaczne postawienie diagnozy, to należy pamiętać, że istnieją choroby, które mogą przebiegać podobnie jak anafilaksja. Najcenniejszym narzędziem, często wystarczającym do rozpoznania anafilaksji jest rozmowa z chorym. Chorzy zwykle pozwiązują wystąpienie objawów z poprzedzającym je narażeniem na dany czynnik wywołujący. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Wówczas stwierdzenie anafilaksji staje się prawdziwą łamigłówką.