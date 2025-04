Odpowiada dietetyk Agnieszka Leciejewska

Najzdrowsze są oczywiście soki. Przygotowuje się je, wyciskając owoce lub warzywa albo dodając wodę do zagęszczonego soku. Nie zawierają konserwantów, barwników i sztucznych aromatów. Zwykle nie są dosładzane. Przynajmniej raz dziennie warto wypić szklankę takiego soku, która zastąpi porcję warzyw lub owoców. By ugasić pragnienie, najlepiej sięgać po soki warzywne lub rozcieńczać wodą owocowe. Nektary zawierają mniej soku, najczęściej są dosładzane, mają dodatek kwasu cytrynowego, ale nie zawierają konserwantów. Napoje owocowe mogą zawierać substancje poprawiające smak i zapach. Nie oznacza to, że są złe. Niektóre mają bardzo dużo soku i są pasteryzowane. By odróżnić je od tych konserwowanych chemicznie, należy czytać etykiety.