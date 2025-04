Cukrzyca nie jest przeciwwskazaniem do zajścia w ciążę. Jeśli jednak pojawi się u kobiety ciężarnej, należy dokładnie monitorować poziom glukozy we krwi. Choroba ta nierozpoznana w czasie ciąży, niesie za sobą komplikacje porodowe, takie jak: wielowodzie, obrzęki, zatrucie ciążowe, infekcje dróg moczowych, odmiedniczkowe zapalenie nerek. Natomiast prawidłowo leczona cukrzyca nie stanowi żadnego zagrożenia dla płodu i matki. Dlatego tak ważne jest, aby codziennie ciężarna samodzielnie, wielokrotnie w ciągu doby (co najmniej 4-5 razy) dokonywała pomiarów za pomocą glukometru.

