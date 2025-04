Przełamać wstyd



Kobiety wstydzą się wizyty u lekarza, często bagatelizują objawy i czekają aż problem minie. W wielu jednak przypadkach nieleczona infekcja może powodować poważne schorzenia wymagające długotrwałego leczenia, którego z łatwością można uniknąć poprzez szybką reakcję i wizytę u lekarza rodzinnego, czy ginekologa.

Swędzący problem



Swędzenie i pieczenie okolic intymnych, upławy oraz ból po współżyciu to najbardziej charakterystyczne objawy grzybiczego i bakteryjnego zapalenia pochwy. Czynnikami sprzyjającymi rozwój choroby są: młody wiek kobiety, zaburzenia miesiączkowania, stosowanie tamponów, płukanie pochwy preparatami do higieny intymnej oraz częste zmiany partnerów seksualnych. Wiele kobiet myśli, że objawy można przeczekać lub z powodu wstydu ratuje się wyłącznie domowymi metodami, mając nadzieję, że po kilku dniach problem sam minie. Jedynym jednak wyjściem z sytuacji jest wizyta u ginekologa, który zaleci stosowanie, w zależności od źródła zapalenia, środków bakteriobójczych, grzybobójczych, odkażających lub przeciwzapalnych.

Równie dokuczliwe, dotykające w przeważającej części kobiety, są objawy zakażenia układu moczowego.

Charakterystyczne objawy to:

częste i nagłe parcie na pęcherz ,

, ból w okolicy podbrzusza,

pieczenie i ból podczas oddawania moczu,

krwiomocz.

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, należy jak najszybciej udać się do urologa lub lekarza pierwszego kontaktu, gdyż nieleczone zakażenie może doprowadzić do zapalenia nerek, którego głównym objawem jest wysoka gorączka i ból w okolicach nerek. Leczenie polega najczęściej na zastosowaniu odpowiednich antybiotyków, które przynoszą ulgę już po kilku godzinach.

By zapobiec nawrotom choroby:

warto zadbać o poziom higieny intymnej,

pić dziennie minimum 1.5 litra wody, najlepiej z dodatkiem cytryny

unikać wychłodzenia okolic intymnych.

Migrena to także domena kobiet



Innym schorzeniem dotykającym aż 10-15% populacji są migrenowe bóle głowy. Cztery razy częściej cierpią na nie kobiety. Pierwsze objawy są dostrzegalne zazwyczaj już przed 30. rokiem życia. Są to:

uporczywy, jednostronny ból głowy,

nadwrażliwość na światło, hałas i zapachy,

nudności oraz wymioty.

Czynnikami mogącymi nasilać objawy są:

nieprawidłowa dieta,

spożywanie kofeiny i alkoholu w nadmiernych ilościach,

zaburzenia gospodarki hormonalnej,

wahania temperatury i ciśnienia,

bierne i czynne palenie tytoniu.

Odpowiednio zdiagnozowane, przewlekłe postaci choroby można z powodzeniem leczyć środkami farmakologicznymi i odpowiednimi technikami relaksacyjnymi. Ważna jest też dokładna obserwacja organizmu, gdyż w wielu przypadkach można przewidzieć atak migreny i zapobiec lub złagodzić jego objawy.

Wizyta u lekarza uchroni przed następstwami choroby



W dobie szybkiego postępu medycyny i ułatwionego dostępu do odpowiednich placówek medycznych, lekceważenie wszelkich objawów wskazujących na nieprawidłowości w organizmie jest niezwykle ryzykowne. Musimy pamiętać, że większość chorób kobiecych zdiagnozowanych we wczesnej fazie jest w pełni wyleczalnych, a pozbycie się wstydu i wizyta u lekarza może uchronić nas przed przykrymi objawami i ewentualnymi powikłaniami.

Źródło: informacja prasowa/ps