Życie w niewiedzy

Zakażenie HIV przez wiele lat (średnio 10) potrafi przebiegać całkowicie bezobjawowo, nie dając żadnych objawów stanu chorobowego. Stadium chorobowe może zacząć się od różnych objawów i dolegliwości. Ponieważ często nie wiemy, gdzie szukać pomocy, udajemy się do swojego lekarza rodzinnego, który przepisuje nam medykamenty na różnego rodzaju schorzenia, nie podejrzewając, że winą za złe samopoczucie pacjenta należy obarczyć wirus HIV. Tak więc, mimo licznych wizyt u lekarza, może się zdarzyć, że twój stan zdrowia będzie się pogarszał.

Gdzie się zgłosić

Wiedza o zakażeniu HIV daje bardzo wiele. Przede wszystkim pacjent wie, gdzie ma zgłosić się po pomoc. W Polsce leczeniem osób żyjących z HIV zajmują się lekarze specjaliści, pracujący w ośrodkach referencyjnych. Ośrodki takie znajdują się zwykle w miastach będących siedzibami Akademii Medycznych, w klinikach zajmujących się leczeniem chorób zakaźnych.

Lista i dokładne adresy ośrodków, zajmujących się leczeniem, znaleźć można na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS.

Wady i zalety systemu leczenia

Taki system leczenia AIDS ma swoje wady, ale także i wiele zalet. Przede wszystkim ogromnym atutem jest fakt, iż osobami chorymi opiekują się prawdziwi specjaliści mający dostęp do najnowszych badań oraz terapii zwalczających HIV. Musisz wiedzieć, że stan wiedzy na temat HIV oraz AIDS rośnie i być może już wkrótce lekarze będą potrafili skutecznie walczyć z tym schorzeniem.

Niestety, wadą powyższego systemu jest fakt, iż specjalistyczne ośrodki znajdują się jedynie w dużych miastach, a przecież osoby zainfekowane HIV żyją nie tylko w centrach dużych aglomeracji, ale także w małych miasteczkach oraz wsiach. Niemniej jednak należy zdać sobie sprawę z faktu, że warto zadać sobie trud podróży (nawet dalekiej), aby uzyskać specjalistyczną pomoc lekarską.

