Od dawna wiadomo, że dieta wpływa na długość życia i nasze zdrowie. Powinniśmy ją dostosować do wieku, bo to, co jest dobre dla nastolatki, niekoniecznie służy mamie czy babci. Ostatnio naukowcy odkryli, że menu należy układać, uwzględniając płeć, zwłaszcza jeżeli chce się żyć długo i mieć zdrowe potomstwo. Dla kobiet najkorzystniejszy jest taki jadłospis, który zawiera tyle samo białka i węglowodanów. Natomiast dla mężczyzn stosunek białka do węglowodanów powinien wynosić 1 do 8. Tymczasem nasza codzienna dieta jest inna.

Przykładowe śniadanie dla pań: grahamka, miseczka twarożku z rzodkiewką i szczypiorkiem, herbata owocowa.

Przykładowe śniadanie dla panów: 2 kromki pełnoziarnistego pieczywa, 2 plasterki wędliny, pomidor, 2-3 listki sałaty, szklanka soku pomarańczowego, jabłko.