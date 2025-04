Reklama

Jod jest jednym z podstawowych pierwiastków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Wchodzi w skład hormonów wydzielanych przez gruczoł tarczowy, które biorą udział w regulowaniu podstawowych funkcji życiowych: kontrolują temperaturę, wzrost, rozmnażanie, układ nerwowy, mięśniowy, podział komórek. Pomaga w utrzymaniu zdrowej skóry, włosów, paznokci i zębów.

W normalnych warunkach dobowe zapotrzebowanie człowieka na jod jest pokrywane w pokarmach i wynosi około 0,1-0,2 mg. W ciele człowieka znajduje się od 15 do 30 miligramów jodu z czego dwie trzecie ogólnej ilości jodu znajduje się w tarczycy.

Jod nie jest często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Towarzyszy zwykle chlorowi i bromowi. Występuje głównie w postaci jodków i jodanów: jodku sodu NaI i potasu KI oraz jodanu sodu NaIO3.

Jod występuje w wodzie, powietrzu (zwłaszcza w okolicach nadmorskich), w glebie, a więc również w produktach roślinnych wyhodowanych na bogatym w jod podłożu. Bogatym źródłem jodu są ryby morskie, owoce morza oraz sól nie oczyszczona lub jodowana, drożdże, morszczyn, rzeżucha, cebula, czosnek, a także zioła - przede wszystkim bylica estragon.

Niedobór jodu prowadzi do niedoczynności tarczycy i powstania na szyi wola endemicznego. Choroba ta najczęściej spotykana jest w okolicach, w których brak jest jodu (okolice podgórskie). Wole ma najczęściej przebieg bezobjawowy. Powikłania, jeśli występują, spowodowane są uciskiem znacznie powiększonej tarczycy na sąsiednie narządy. Z powodu niedoboru jodu w pokarmach, wodzie i powietrzu u dzieci może rozwinąć się matołectwo endemiczne. Zahamowanie rozwoju umysłowego często wiąże się z wolem endemicznym, któremu towarzyszy zahamowanie wzrostu, rozwoju fizycznego i głuchoniemota. Stany niedoboru jodu w okresie ciąży mogą prowadzić do niedorozwoju płodu, zarówno fizycznego jak i umysłowego, zwanego kretynizmem.

Jod jest bardzo istotnym pierwiastkiem dla organizmu człowieka. Ci, którzy nie mieszkają w miejscowościach nadmorskich, powinni pomyśleć zatem o wakacjach nad morzem. Spacery brzegiem morza, zwłaszcza po sztormie, pozwolą nam nawdychać się jodu ile będziemy chcieli J.