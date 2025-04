Najnowsza edycja kosmetyków przeznaczona jest dla osób z chorobami alergicznymi skóry i dostępna jedynie w aptekach. W edycji znajdują się 3 kremy do twarzy: Odżywczy, Natłuszczający oraz Nawilżający, a także Nawilżający balsam do ciała oraz Krem do pielęgnacji rąk i paznokci. Seria ozdobiona jest okazjonalną szatą graficzną.

Źródło: Oceanic S.A./ej

