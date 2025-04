W badaniu wzięło udział 19 ochotników z całkowicie zdrowym sercem. Zostali oni przebadani zarówno przed jak i w 12 do 16 godzin po spożyciu alkoholu, przy czym zawartość C2H5OH w ich krwi wynosiła przeciętnie około 1,4 promila. Naukowcy wykorzystali szereg badań oraz pomiarów i ustalili, że alkohol wpływa między innymi negatywnie na objętość wyrzutową serca – czyli ilość krwi, którą serce przepompowuje do tkanek. Objętość wyrzutowa lewej komory jest czynnikiem najlepiej obrazującym stan mięśnia sercowego i w prawidłowych warunkach u statystycznego mężczyzny wynosi ona około 80 ml w czasie jednego cyklu pracy serca.

„Nasze badanie jako pierwsze pokazuje zależne od dawki upośledzenie funkcji lewej komory spowodowane alkoholem” – podkreślają autorzy badania – „Mamy w planach sprawdzenie, jakie konsekwencje może mieć odkryty przez nas efekt alkoholu dla osób z już upośledzoną funkcją skurczową lewej komory.”

Zaobserwowany wpływ alkoholu na objętość wyrzutowa serca jest kolejnym, który trafi na listę jego niekorzystnych efektów dotyczących układ sercowo–naczyniowego. Już we wcześniejszych badaniach udowodniono bowiem, że zbyt częste spożycie alkoholu może sprzyjać powstawaniu nadciśnienia lub arytmii serca.

Lekarze nie wymagają oczywiście od nas całkowitej abstynencji. Dopuszczalne jest spożycie alkoholu, jednak jedynie przez zdrowe, dorosłe osoby świadome zagrożeń.

Źródło: Focus Gesundheit/ kp

