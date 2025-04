Reklama



W 2014 roku wcześniej zaszczepimy się przeciwko grypie

W tym roku, w związku z modyfikacją procedury aktualizacji Charakterystyk Produktów Leczniczych, możliwe było rozpoczęcie sprzedaży szczepionek przeciw grypie już w sierpniu. To pierwszy taki przypadek od kilkunastu lat. W hurtowaniach dostępne jest już około 500 tys. dawek szczepionek. Dzięki temu ich logistyka i dostępność w aptekach i przychodniach będzie w tym roku łatwiejsza i lepsza.

Po ubiegłorocznych trudnościach ten rok wydaje się być bardziej optymistyczny dla tych, którzy chcą się zaszczepić przeciw grypie, zwłaszcza, że statystyki wskazują, że zainteresowanie szczepieniami rośnie.

Jak wynika z danych NIZP-PZH, liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w sezonie 2013/2014 wyniosła prawie 2,7 miliona przypadków, odnotowano pond 9 tys. hospitalizacji oraz 15 zgonów. Można było temu zapobiec.

Szczepienia przeciwko grypie - jedyna skuteczna metoda zapobiegawcza?

„Polacy nadal uważają, że grypa nie jest groźną chorobą. Świadczy o tym niewielki odsetek osób, które decydują się na szczepienie. Choć powoli świadomość Polaków w tej materii wzrasta, to jednak wciąż znacząca cześć społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, że szczepienia przeciw grypie są najskuteczniejszym i najtańszym sposobem zapobiegania zachorowaniom. Jednakże dużo istotniejszym jest fakt, że dzięki szczepieniu możemy uniknąć ciężkich i groźnych dla życia powikłań pogrypowych. Dlatego już dziś warto pomyśleć o szczepieniu” ‒ powiedział prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej.

Okres ważności szczepionek przeciw grypie wynosi około roku. Krótki czas wynika z dużej zmienności wirusa grypy. Dlatego też, Światowa Organizacja Zdrowia dwa razy w roku (raz dla półkuli północnej – w lutym i raz dla półkuli południowej – we wrześniu) aktualizuje swoje zalecenia dotyczące składu antygenowego szczepionek przeciw grypie.

Warto co roku, w okresie wrzesień-grudzień zaszczepić się przeciw grypie, po to, aby spokojnie i bez infekcji grypowej i powikłań, przejść przez szczyt zachorowań, który w Polsce przypada na miesiące styczeń-marzec.

