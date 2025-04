Nieprzyjemnych zdarzeń i doznań - należy unikać . Po co cierpieć , kiedy można sobie tego zaoszczędzić? Wystarczy przestrzegać kilka podstawowych zasad ( jak w każdej dziedzinie życia).

Reklama

Pijemy i jemy!

Nigdy nie rozpoczynamy zabawy z pustym żołądkiem - może być

nawet szklanka mleka wypita na klatce schodowej tuż przed rozpoczęciem domówki .

Dobrze nam zrobią mięsne i tłuste przekąski w trakcie. W wersji wegetariańskiej –mogą być warzywa panierowane. Do tego marynowane grzybki, kiszone ogórki …a zanim rozpoczniemy ucztowanie dobrze jest połknąć kilka tabletek witaminy C.

Pijemy i przepijamy !

Najlepiej sokami bogatymi we wspomnianą już witaminę C: porzeczkowy, pomarańczowy….

Unikamy napojów gazowanych i chipsów – tą wersję zostawmy na świąteczne i grzeczne popołudnie u rodziców.

Nie mieszamy alkoholi .Wybieramy te sprawdzone. Pole do eksperymentów pozostawmy tylko do ewentualnej twórczości związanej z tworzeniem drinków, ale tu też lepiej skorzystać ze sprawdzonych receptur:

Long Drink – Red Mint

20 ml Żołądkowa Gorzka z Miętą

½ świeża limonka (6 cząstek)

5 listków świeżej mięty pieprzowej

120 ml Soku żurawinowego

Rozgnieć w wysokiej szklance listki mięty i wrzuć 6 cząstek limonki. Uzupełnij szklankę kruszonym lodem. Wódkę i sok żurawinowy wlej do shaker’a z lodem. Wymieszaj i przelej zawartość do szklanki. Dekoruj liściem mięty.

A jeśli już ….

To następnego dnia rano wbrew „wszelkim

Reklama

przeciwnościom” wstajemy z łóżka i … zjadamy jajecznicę lub kogel mogel. Jeśli mamy jadłowstręt – żółtą potrawę zamieniamy na czerwony napój – szklanka soku pomidorowego. Pomoże również herbata z duuużą ilością cytryny i miodu. A jeśli jesteśmy zwolennikami tzw. klina - kieliszek ( i tylko jeden! ) żołądkowej gorzkiej i słony herbatnik do przegryzienia.

Istnieje też wersja dl silnych duchem i ciałem –trening aerobowy ( najlepiej bieganie).