Jednak pewnego dnia panu Grzegorzowi przydarza się coś niesamowitego: na dnie starej szuflady znajduje zaginione przed laty opowiadania o swoim synku. Aż podskoczył z radości. Dzięki temu zdarzeniu mógł on spojrzeć z uśmiechem w przeszłość, a Wy dostaliście do ręki zupełnie nowe opowieści o Kacperku

Przedszkole marzeń w "Kacprze z szuflady"

Pośród różnych opowieści: o czterech kółkach, Marzannie, czy wyprawie pociągiem do babci, jest opowieść o przedszkolu marzeń. Ci, którzy chodzili do przedszkola doskonale to wiedzą, a ci, którzy tam jeszcze chodzą z pewnością to potwierdzą, że przedszkole do którego aktualnie się uczęszcza, dalekie jest od ideału. Jest albo za małe albo za duże. Za mało w nim zabawek, albo za dużo gier edukacyjnych.

Panie za mało się uśmiechają albo za często krzyczą. Dzieci za bardzo hałasują albo krzyczą na inne dzieci twierdząc, że to tamci są za głośni. Jednym słowem nie ma takiego przedszkola, w którym nie dałoby się czegoś zmienić, aby je ulepszyć. A jak jest u Kacpra? Kacper marzy o jednej rzeczy, a w zasadzie o dwóch: przedszkole bez leżakowania i bez surówek. A co na to jego tata? Przeczytajcie koniecznie.

Dlaczego warto przeczytać książkę "Kacper z szuflady"

Każdą książkę Grzegorza Kasdepke mogę polecić w ciemno. Krótkie, zabawne i jednocześnie ciepłe historyjki doskonale nadają się do czytania dziecku przed snem. Do tego każde opowiadanie w bardzo dyskretny sposób otwiera furtkę do rozmowy z Waszymi pociechami.

Na zasadzie: Kacper marzy o takim i takim przedszkolu, a ty? Kacper robi to i to podczas podróży, a ty?

A ponieważ Kacper nie jest jakąś tam wymyśloną postacią, tylko dzieckiem z krwi i kości, czasami grzecznym a czasami niekoniecznie, jednak z głową zawsze gotową na przyjęcie zwariowanego pomysłu, dzieciaki z pewnością polubią go od pierwszego opowiadania.

