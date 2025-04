Pomysłodawcą przedsięwzięcia i zarazem jego dobrym duchem była pani Agnieszka Szczebiot. Udowodniła, że odrobina dobrej woli, wrażliwość, ale też upór i konsekwencja w działaniu wystarczą, by skłonić ludzi do bezinteresownego poświęcenia się na rzecz potrzebujących.

Akcja polegała na przygotowaniu i wydaniu kalendarza na 2013 rok. Będzie zawierał motywy popularnych bajek i baśni. W sesji wzięli udział znani ludzie – darczyńcy akcji wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublinie. W tę sentymentalną podróż w czasie zaangażowali się m.in. Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego, oraz Krzysztof Cugowski.

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych reprezentowali Andrzej Tytuła, Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, który wystąpił jako kot w butach, oraz Maria Olszak-Winiarska, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zarządu Regionu w Lublinie, która wcieliła się w rolę śpiącej królewny. Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych mediów.

Praca nad kalendarzem była źródłem radości i wzruszeń zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dla dorosłych była symbolicznym powrotem do krainy dzieciństwa, a dla dzieci ekscytującą przygodą i odskocznią od trudów roku szkolnego. Teraz wszyscy z niecierpliwością oczekują na wydanie kalendarza. Liczą, że oprócz wymiernych efektów, czyli uzyskania środków finansowych, przyniesie ze sobą to co najcenniejsze – uśmiech, nadzieję i dużo radości.

Reklama