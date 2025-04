Abyś mogła jeszcze lepiej zatroszczyć się o siebie, zajrzyj do naszego zdrowotnego kalendarza. Dowiesz się z niego, w jakim terminie (i dlaczego właśnie wtedy) umówić się na planowane zabiegi czy wizyty u lekarza. Poznasz również terapie, które pomogą ci się uporać z sezonowymi dolegliwościami.



Sprawdź, kiedy jest najlepszy czas na terapię i profilaktykę chorób:

Wiosna

- Zmęczenie, osłabienie, rozdrażnienie – to typowe objawy wiosennego przesilenia. By odzyskać wigor, więcej czasu spędzaj na dworze. Dzięki temu dotlenisz i wzmocnisz organizm. Złapiesz też trochę słońca – pod jego wpływem wzrasta produkcja serotoniny (hormonu poprawiającego nastrój).

- Nasilił ci się trądzik? A może przytyłaś parę kilogramów?

W obydwu wypadkach pomoże ci dieta oczyszczająca. Przez 3–4 dni jedz tylko jabłka, kiwi i grejpfruty. Pij też codziennie ok. 2 litrów wody mineralnej z dodatkiem soku z cytryny i herbatkę z pokrzywy.

-Lato

Zanim wyjedziesz nad jezioro lub morze, zajrzyj na stronę Państwowej Inspekcji Sanitarnej

www.pis.gov.pl. Możesz tam sprawdzić czystość kąpielisk. To ważne, bo pływanie w wodzie, w której roi się od sinic czy bakterii, powoduje problemy skórne i zatrucia pokarmowe. W sanepidzie uzyskasz też informacje o tym, jakie szczepienia i leki są potrzebne, jeżeli wybierasz się w tropiki.

- Jeśli masz liczne pieprzyki, odwiedź dermatologa. Lekarz sprawdzi, czy żadne z twoich znamion nie zwiastuje początku czerniaka. Doradzi ci też, jak najbezpieczniej się opalać.

Jesień

- Pora na grzybobranie! Aby wypad do lasu był jednak wyłącznie przyjemnością, pamiętaj o ochronie przed kleszczami. Można się od nich zarazić boreliozą i kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM). Przed zachorowaniem pomogą ci się obronić: szczepionka przeciw KZM, repelenty (czyli spraye i pianki odstraszające owady) i odpowiednie ubranie

(do lasu wkładaj długie spodnie, buty nad kostkę, bluzę z długimi rękawami i kapelusz).

- Pomyśl o szczepieniu przeciw grypie. Dzięki niemu już po tygodniu od zrobienia zastrzyku zyskasz niemal stuprocentową odporność na tę chorobę.

Zima

- Jeśli masz alergię na pyłki roślin, teraz właśnie najlepiej rozpocząć odczulanie. Kuracja taka prowadzona jest pod nadzorem alergologa. Polega na podawaniu alergenu (uczulającej substancji) – w takiej ilości, która nie wywoła nadmiernej reakcji organizmu. Z czasem dawkę się zwiększa – do momentu,

aż układ odpornościowy na nią zobojętnieje.

- Czeka cię usunięcie ósemki albo operacja żylaków? Nie zwlekaj! Przy niskich temperaturach tkanki lepiej i szybciej się goją niż podczas upałów.