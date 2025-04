Styczeń

miesiącem imbiru

Codziennie pij napój imbirowy: zetrzyj ok. 1 cm korzenia imbiru, zalej szklanką wrzątku, przykryj i odstaw na 10 minut. Wzmacnia odporność, zmniejsza kaszel, pomaga obniżyć poziom cholesterolu i ciśnienie krwi.

Jeśli Twoje dziecko wyjeżdża na ferie, a ma mdłości w czasie jazdy, daj mu taki napój na podróż. Filiżanka gorącej herbaty z miodem, sokiem z cytryny i odrobiną startego korzenia imbiru doskonale rozgrzeje Cię, gdy wrócisz do domu w mroźny dzień.

Luty

na spacerze

To miesiąc, w którym może brakować Ci witaminy D. Krótkie dni sprawiają, że organizm produkuje jej za mało. Po kilku szarych i zimnych miesiącach możesz też być smutna i przygnębiona. Wszystko z powodu braku światła. Wykorzystaj każdą słoneczną chwilę i idź na spacer. Zyskasz podwójnie: będziesz zdrowsza i w lepszym nastroju.

Uwaga! Nie zakładaj ciemnych okularów. Większość promieni dociera do organizmu przez oczy.

Marzec

pora oczyszczania

Doskonały moment na przeprowadzenie krótkiej diety oczyszczającej. Poczujesz się lekko, odzyskasz siły, radość życia i świetlistą cerę. Najprostszy, ale naprawdę skuteczny sposób na pozbycie się toksyn to kuracja jabłkowa. Przez trzy dni jedz wyłącznie jabłka (w dowolnej ilości). Najlepiej surowe, ale mogą być również pieczone lub gotowane. Pij tylko herbatki ziołowe lub owocowe bez cukru albo niegazowaną wodę mineralną.

Kwiecień plecień

...i rzeżucha

W tej niepozornej roślince jest cały komplet witamin i soli mineralnych. Zwłaszcza na przedwiośniu, gdy nie ma jeszcze młodych warzyw i owoców, to doskonałe źródło składników odżywczych. Rzeżucha doskonale pomaga przezwyciężyć częste o tej porze roku przemęczenie, przyspiesza przemianę materii, a także poprawia trawienie. Kup torebkę nasion, namocz je na kilka godzin w wodzie i rozłóż na wilgotnej ligninie. Zraszaj dość często, by stale były wilgotne. Po kilku dniach zetnij roślinki, posiekaj i dodawaj do sałatek albo kanapek. Możesz także przygotować zielone masło: zmiksuj pół kostki masła lub miękkiej margaryny z kilkoma łyżkami rzeżuchy i używaj do smarowania pieczywa.

Maj

na dwóch kółkach

Czas leśnych pikników i wycieczek za miasto. Wykorzystasz go w pełni tylko wtedy, gdy zostawisz samochód na parkingu i na biwak dojedziesz na rowerze. Chcesz wiedzieć, co z tego będziesz miała? Więcej energii i mniej kilogramów. Trzy kwadranse rekreacyjnej jazdy na rowerze pozwolą Ci spalić ok. 375 kcal. Powinnaś jednak pedałować na tyle intensywnie, by tętno podniosło się do około 120 uderzeń na minutę, a oddech był nieco

przyspieszony. To pozwala na uruchomienie procesu intensywnego spalania tłuszczu już po upływie pół godziny. Wybierz się na przejażdżkę co najmniej trzy razy w tygodniu, a potem spokojnie obserwuj, jak Twoja tkanka tłuszczowa zamienia się w mięśnie.

Czerwiec

truskawkowy zawrót głowy

Kiedy układano listę najzdrowszych produktów świata, owoce jagodowe, czyli truskawki, maliny i jeżyny, znalazły się na samym jej szczycie. Mają najwięcej antyoksydantów, które chronią komórki organizmu przed zniszczeniami powodowanymi przez wolne rodniki. Truskawkowa przekąska jest przy tym spełnieniem marzeń każdej odchudzającej się osoby: 100 g tych owoców to tylko 29 kcal.

Nie przegap sezonu! Jedz truskawki codziennie. Następną szansę będziesz miała dopiero za rok!

Lipiec

czas relaksu

Wykorzystaj wakacyjny okres na naukę masażu relaksacyjnego. Działa nie tylko na układ nerwowy, ale także reguluje funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Dotyk może złagodzić różne dolegliwości, które często są skutkiem nadmiernego napięcia.

Oto prosty sposób na pozbycie się bólu głowy: usiądź wygodnie, połóż palce na głowie, przez chwilę masuj okrężnymi ruchami skórę w jednym miejscu. Stopniowo przesuwaj palce dalej, tak by wymasować całą skórę. Na koniec połóż na uszach obie dłonie i przesuwaj je kilkakrotnie w kierunku czubka głowy.

Sierpień

hydroterapia latem

Bohaterką tego miesiąca jest woda. Do picia (pamiętaj: przynajmniej 1,5–2 l dziennie) i do kąpieli (im zimniejsza, tym lepiej hartuje). Jeśli spędzasz urlop na Wybrzeżu, codziennie spaceruj brzegiem morza, tak by fale obmywały Twoje stopy (gdy zmarzniesz, przejdź się po gorącym piasku). Każdego dnia zanurzaj się w wodzie coraz bardziej, aż zakończysz seans hartowania na prawdziwej morskiej kąpieli. Podobne zabiegi możesz także przeprowadzić w górskim strumieniu. Jeśli nie jesteś na urlopie, zastosuj hydroterapię we własnej łazience. Weź naprzemienny prysznic: przez kilka sekund polewaj się zimną wodą, potem pół minuty ciepłą i znów zimną (powtórz cykl kilka razy). Taka kąpiel pobudza, reguluje ciśnienie krwi, a także wzmacnia centralny układ nerwowy.

Wrzesień

śniadanie jedz codziennie

Od początku roku szkolnego wprowadź w swoim domu zasadę: nie wychodzimy rano bez śniadania. Wcale nie dotyczy ona tylko dzieci. Dla dorosłych pierwszy posiłek jest równie ważny. Nie tylko da Ci energię na cały dzień, ale także ułatwi schudnięcie lub utrzymanie właściwej wagi. Porcja muesli z mlekiem lub jogurtem, kanapka z pełnoziarnistego pieczywa z serem i warzywami to najwłaściwszy poranny wybór.

Październik

ochrona przed rakiem

Od lat październik kojarzy się z zapobieganiem nowotworom. Ty także włącz się w tę tradycję. Zrób cytologię – podstawowe badanie profilaktyczne. Przy okazji poproś ginekologa o zbadanie piersi, a jeśli skończyłaś już 40 lat – o skierowanie na mammografię (gdy jesteś młodsza, wystarczy USG).

Listopad

miód na serce

Przechodzące fronty atmosferyczne i gwałtowne skoki ciśnienia wywołują często trzepotanie serca. Codziennie wieczorem przygotuj więc najprostszy napój wzmacniajający: rozpuść łyżeczkę miodu w szklance letniej wody. Rano dodaj sok z połowy cytryny i wypij na czczo. Miód działa korzystnie na układ krążenia, uspokaja i ułatwia zasypianie.

Grudzień

pachnący dom

Wypróbuj aromaterapię. Kup ulubiony olejek, wlej 10–15 kropli do 2 łyżek wody i podgrzewaj mieszankę nad świecą. Gdy potrzebujesz relaksu, weź olejek z lawendy i bergamoty; jeśli brak Ci energii – z geranium czy rozmarynu. Od Wigilii Twój dom wypełni aromat lasu iglastego. To doskonale działa na drogi oddechowe.

(MB)