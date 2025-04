Są w nim zdjęcia modelek: Agnieszki Maciąg, Ewy Pacuły z córką, Bogny Sworowskiej, Małgorzaty Niemen oraz inicjatorki kalendarza Ilony Felicjańskiej, aktorek: Anny Korcz z córkami, Grażyny Wolszczak, Beaty Ścibakówny, Agnieszki Grochowskiej, a także piosenkarki Reni Jusis, fotograf Lidii Popiel i dziennikarek - Anny Popek i Beaty Sadowskiej. Kalendarz zamyka najmłodsza gwiazda, Jadzia Nalepa, znana z programu TVP „Duże dzieci”.

Wszystkie bohaterki Kalendarza noszą na ręku Fioletowe Bransoletki – symbol nadziei i przełomu w walce z rakiem, jakim jest wprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV. Fioletowa Bransoletka jest również deklaracją solidarności z kobietami już chorującymi na raka szyjki macicy. Nabywając taką bransoletkę z limitowanej serii możemy wspomóc Klinikę Onkologii przy ul. Wawelskiej 15 w Warszawie, gdzie leczą się kobiety cierpiące na tę chorobę. Wystarczy wejść na stronę partnera kampanii Programu Różowa Konwalia www.rozowa-konwalia.pl i wpłacić symboliczne 20 zł na podany numer konta.

Koronczarki z Koniakowa na rzecz raka szyjki macicy

Fioletowa Bransoletka, która powstała specjalnie dla kampanii społecznej poświęconej rakowi szyjki macicy, to dzieło koronczarek z Koniakowa, słynących z oryginalnego koronkowego wzornictwa i promowanych przez Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.



Wykonane dla potrzeb kampanii koronkowe bransoletki nawiązują do najnowszych trendów w modzie, ale to nie tylko modna ozdoba. W bransoletkach wykorzystany został tradycyjny wzór, stworzony przed wielu laty i powielany przez kolejne pokolenia koniakowskich koronczarek.

Koronka koniakowska to rękodzieło o ponad 200-letniej tradycji, którego stworzenie wymaga nie lada kunsztu: wszystkie drobne elementy, zwykle nawiązujące do ornamentyki roślinnej, dziergane są osobno, a następnie łączone są przy pomocy przeróżnych wzorów geometrycznych. Z koronki koniakowskiej tradycyjnie wykonywano serwety i obrusy, także elementy strojów, suknie, zazdrostki i wiele innych. Koronkami koniakowskimi obdarowywani byli najznamienitsi ludzie świata, wśród nich papież Jan Paweł II i królowa brytyjska.

Koniaków jest małą gminą położoną na granicy Polski, Czech i Słowacji, która od wielu pokoleń pozostaje centrum koronczarstwa w Polsce. W Koniakowie, Istebnej i Jaworzynce dziesiątki kobiet, dzieci, a nawet mężczyzn trudnią się „heklowaniem”. Dzięki ich pasji i zaangażowaniu powstają tak niezwykłe wyroby jak Fioletowa Bransoletka.

Kampania „Chronię życie przeciwko rakowi szyjki macicy” ruszyła w lutym 2006 roku. Zainaugurowana Tygodniem Walki z Rakiem Szyjki Macicy ma uświadamiać kobietom, że chorobie tej można zapobiec poprzez odpowiednią profilaktykę. Symbolem kampanii jest Fioletowa Wstążka.

Rak szyjki macicy to drugi, pod względem występowania, rak u młodych kobiet. Jego główną przyczyną jest wirus HPV, któremu można już zapobiegać dzięki szczepionce wchodzącej na nasz rynek. To ważna informacja dla Polek, gdyż co roku na raka szyjki macicy zapada aż cztery tysiące z nich. Niestety, wskutek zbyt późnej

