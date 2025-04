Ile to jest 100 kalorii? Niewiele, drobiazg, detal, na co dzień nie do zauważenia. Tymczasem już 100 kalorii dziennie więcej niż wynosi zapotrzebowanie energetyczne może spowodować przyrost wagi nawet o 5 kilogramów rocznie! Wystarczy np., że zamiast chudego mleka zaczynasz pić tłuste, na obiad jesz udko kurczaka razem ze skórą, a na kolację zamiast chudej wędliny drobiowej wybierasz pasztet – w ten sposób w ciągu jednego dnia możesz nazbierać dodatkowo nie 100, ale nawet 1100 kalorii!

Specjalnie dla nas mgr Aleksandra Cichocka, dietetyczka z wieloletnim doświadczeniem, przygotowała dwa jadłospisy. Pierwszy jest zdrowym sposobem odżywania dla kobiety prowadzącej siedzący tryb życia. Dostarcza jej 1800 kalorii dziennie. Drugi zawiera produkty, które większość z nas zjada codziennie. Okazuje się, że to aż 2900 kalorii! Znacznie więcej, niż potrzebujemy. Obie listy na pierwszy rzut oka niewiele się różnią. Ale... diabeł tkwi w szczegółach.

1. Jadłospis prawidłowy

Tak powinnaś jeść:

Śniadanie:

- szklanka mleka odtłuszczonego lub 0,5% tł., 2 łyżki muesli bez cukru

- kromka pełnoziarnistego chleba z miękką margaryną, 1–2 plasterki chudej szynki, sałata, pomidor

Drugie śniadanie:

- 2 kromki chleba graham posmarowane miękką margaryną, kilka plasterków szynki drobiowej, rzodkiewki, sałata

- szklanka chudego jogurtu

- szklanka wody mineralnej

Obiad:

- zupa jarzynowa: kawałek chudego mięsa i warzywa: włoszczyzna (1 na 4 porcje zupy), mała cebula, ząbek czosnku, zioła, 2 łyżki chudego jogurtu

- 2 średnie ugotowane ziemniaki

- upieczone udko kurczaka bez skóry

- surówka: 1/2 główki sałaty lodowej, po pół marchewki i pomarańczy, 2 orzechy włoskie, sok z cytryny,1 łyżeczka oliwy

- szklanka wody mineralnej

Podwieczorek:

- 2 kromki chleba chrupkiego

- szklanka chudej maślanki

- kiwi

- herbata bez cukru

Kolacja:

- 2 łyżki ugotowanego brązowego ryżu, 2 plastry chudego białego sera

- 3 łyżki chudego jogurtu z 1/4 łyżeczki cukru waniliowego

- 3 suszone morele

- szklanka herbaty owocowej bez cukru

Razem: 1800 kcal



2. Jadłospis z drobnymi "dodatkami"



Śniadanie :

- szklanka mleka 3,2% tł., 2 łyżki muesli dosłodzonego +70 kcal

- kromka pełnoziarnistego chleba z miękką margaryną, 1–2 plasterki salami lub pasztetu, sałata, pomidor (+100 kcal)



Drugie śniadanie:

- 2 kromki chleba graham posmarowane miękką margaryną, kilka plasterków cienkiej kiełbasy, rzodkiewki, sałata (+70 kcal)

- szklanka jogurtu kremowego 7% tł.(+125 kcal)

- drożdżówka (+135 kcal)

- szklanka wody mineralnej

Obiad:

- zupa jarzynowa: kawałek chudego mięsa i warzywa: włoszczyzna (1 na 4 porcje), cebula, czosnek, zioła, 2 łyżki śmietany 18%(+45 kcal)

- 2 średnie ziemniaki z łyżeczką masła (+35 kcal)

- upieczone udko kurczaka ze skórą (+120 kcal)

- surówka: 1/2 główki sałaty lodowej, po pół marchewki i pomarańczy, 2 orzechy włoskie,

sok z cytryny,1 łyżeczka oliwy

- batonik czekoladowy (+220 kcal)

- szklanka wody mineralnej

Podwieczorek:

- 2 kromki chleba chrupkiego

- szklanka chudej maślanki

- kiwi

- herbata bez cukru

- słone paluszki (25 g) (+100 kcal)

Kolacja:

l 2 łyżki ryżu, 2 plastry tłustego sera (+45 kcal)

l 3 łyżki jogurtu 3,5% tł. z 1/4 łyżeczki cukru waniliowego (+15 kcal)

l 3 suszone morele

l szklanka herbaty bez cukru



Razem: 2900 kcal

Tekst: Ewa awdziejczyk

Konsultacja: mgr Aleksandra Cichocka z Zakładu Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych i Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie