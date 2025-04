Dlatego też kampania jest skierowana przede wszystkim do osób młodych i aktywnych seksualnie – żyjących w związkach formalnych, nieformalnych i nieposiadających stałego partnera.

Osoby młode są też najbardziej mobilne. Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego, najliczniejszą grupę osób wyjeżdżających z Polski na co najmniej 2 miesiące stanowią osoby między 18 a 35 rokiem życia, stanu wolnego, mające co najmniej średnie wykształcenie i wyjeżdżające zarówno w celach zarobkowych (ponad 80%), jak i turystycznych. Grupę tę charakteryzuje duża aktywność seksualna i gotowość do poszukiwania lub zmiany partnera seksualnego. Często wyjazd oznacza rozłąkę ze stałym partnerem. Przekazy kampanii są skierowane także do osób przemieszczających się na terenie kraju.

Odbiorcy kampanii to przede wszystkim osoby:

► dorosłe (18-35 lat)

► wyjeżdżające za granicę i podróżujące po Polsce (charakter i czas podróży dowolny)

► aktywne seksualnie

► żyjące w związkach formalnych, nieformalnych oraz nieposiadające stałego partnera

► dla których wyjazd oznacza rozłąkę ze stałym partnerem

► odpowiedzialne za własne zdrowie.

Polacy mają wiedzę na temat "HIV/AIDS", nie stosują jej jednak w życiu codziennym. Brakuje im wyobraźni do zrozumienia konsekwencji ryzykownych zachowań. Nie odnoszą możliwości zakażenia HIV do siebie.

Przesłanie kampanii "Wróć bez HIV"?

► Nieważne kim jesteś, gdzie jesteś, co robisz, jakie masz wykształcenie, czy też przekonania – HIV i AIDS może dotyczyć także Ciebie.

► Zawsze i wszędzie unikaj ryzykownych zachowań.

► HIV i AIDS nie zna granic.

► Seks, tak jak podróż, to wspaniałe przeżycie, może dawać dużo satysfakcji i szczęścia, jeśli zadbamy o swoje bezpieczeństwo.

► Wykorzystuj wiedzę o HIV w praktyce. Negocjuj techniki bezpieczniejszego seksu, używaj prezerwatywy. Nie bój się rozmawiać o przeszłości seksualnej partnera, choćby przypadkowego.

► Zrób test na HIV, dowiedz się jaki jest Twój status serologiczny.