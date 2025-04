Wystawa

Wystawę fotograficzną można oglądać od 6. do 13. listopada w Złotych Tarasach, I p., 9.00 – 23.00, wstęp wolny. Kampania potrwa do końca listopada. Antydepresyjny Telefon Zaufania jest czynny przez cały rok.

Depresja – najczęstsza przyczyna zaginięć

- Z wieloletniego doświadczenia Fundacji ITAKA wynika, że jedną z najczęstszych przyczyn zaginięć ludzi są depresja i inne zaburzenia nastroju – tak zaangażowanie Fundacji w działania antydepresyjne wyjaśnia Anna Dziurka, prezes zarządu. Spośród osób zaginionych chorujących na depresję zdecydowana większość zniknęła w dniu lub tuż przed wizytą u psychiatry. -Chorzy często czują się winni, że ich stan tak wolno się poprawia lub boją się przyznać lekarzowi, że nie brali leków. Bywają zniechęceni do leczenia, a jednocześnie zdają sobie sprawę z oczekiwań rodziny. Te sytuacje wzmacniają u chorych pragnienie ucieczki- mówi Kinga Bystrek, psycholog, specjalista ds. poszukiwań Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem depresji, jako choroby, która może dotknąć każdą kobietę, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód czy status społeczny. Depresji można i trzeba zapobiegać, a w przypadku choroby, trzeba ją leczyć.

Antydepresyjny telefon zaufania

Głównym elementem kampanii będzie promocja Antydepresyjnego Telefonu Zaufania - 22 654 40 41, który Fundacja ITAKA prowadzi od 9 lat. W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 17.00 – 20.00 dyżurują pod nim lekarze psychiatrzy. Nie leczą przez telefon, ale wysłuchają, doradzą, wskażą miejsca, gdzie można uzyskać pomoc w walce z chorobą. -Ten telefon jest bardzo potrzebny. Dzwoniący są wdzięczni za rozmowy, mówią, że bardziej rozumieją teraz co się z nimi dzieje, że rozmowa była uzupełnieniem wizyty lekarskiej -mówi Justyna Nowakowska, lekarz – psychiatra dyżurująca przy Antydepresyjnym Telefonie Zaufania. Specjaliści ITAKI przeprowadzają 100 rozmów miesięcznie. Większość dzwoniących, bo aż 64% to kobiety.

Antydepresyjny Telefon Zaufania będzie promowany w całym kraju. W przychodniach lekarzy pierwszego kontaktu pojawią się ulotki kierowane do kobiet oraz ich rodzin i bliskich. Na terenie Warszawy lekarze psychiatrzy, pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej czy miejskich ośrodków pomocy społecznej otrzymają specjalistyczne foldery informujące o prowadzonej akcji i zachęcające do korzystania z Antydepresyjnego Telefonu Zaufania. W Sopocie i Poznaniu pojawią się bilbordy.

ANTYDEPRESYJNY TELEFON ZAUFANIA Fundacji ITAKA 22 654 40 41

Poniedziałki i czwartki 17.00 – 20.00

Telefon jest kierowany do osób, które:

• podejrzewają, że mogą mieć depresję (dowiedzą się, co w tej sytuacji mogą i powinny zrobić),

• chorują na depresję lecz nadal mają opory przed pójściem do specjalisty (poznają objawy i mechanizmy choroby, otrzymają informacje na temat metod i sposobów leczenia depresji, rozmowa z ekspertem pomoże im podjąć leczenie),

• są w trakcie leczenia i mają pytania, których nie zadały lekarzowi prowadzącemu (anonimowo dostaną odpowiedź na dręczące wątpliwości),

• są zniechęcone przebiegiem leczenia (dostaną wsparcie w bezradności),

• są bliskimi chorych na depresję (dowiedzą się jak pomóc choremu i zachęcić go do leczenia),

• doświadczają problemu niedostępności lekarzy psychiatrów, długiego czasu oczekiwania na wizytę, cen leków.

