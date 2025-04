Kampania "Ciśnienie na życie" - zbadaj serce

Najskuteczniejszymi formami walki ze schorzeniami układu krążenia są systematyczne badania i odpowiednia profilaktyka.

Ogólnopolska Kampania „Ciśnienie na życie” wychodzi naprzeciw problemowi, organizując bezpłatne pomiary ciśnienia tętniczego krwi oraz wieku serca w całej Polsce. Przy pomocy specjalnej aplikacji, organizatorzy kampanii przeprowadzają badanie przesiewowe, dzięki któremu Polki mogą sprawdzić, ile lat mają ich serca. Jest to pierwsze tego typu badanie przeprowadzone na tak dużą skalę w Europie.

Aplikacja „Wiek serca” pozwala stwierdzić, czy u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na zawał serca lub udar mózgu. Występuje ono wtedy, gdy obliczony wiek serca jest wyższy od wieku metrykalnego. Dobra wiadomość – wiek serca można obniżyć! Może to uczynić każdy, kto zmieni dietę i styl życia na bardziej zdrowy oraz w razie potrzeby będzie skutecznie leczył nadciśnienie tętnicze, cukrzycę czy hipercholesterolemię. Obniżeniu wieku serca sprzyja pozbycie się otyłości poprzez stosowanie zdrowej diety, rzucenie palenia i zwiększenie aktywności fizycznej.

„Pielęgniarka lub lekarz po zbadaniu ciśnienia tętniczego krwi, zmierzeniu obwodu brzucha oraz przeprowadzeniu wywiadu dotyczącego przebytych chorób, przyjmowanych leków, może jednym kliknięciem sprawdzić wiek serca pacjenta” – komentuje dr hab. T. Zdrojewski, koordynator badania NATPOL 2011. „Obecnie aplikacja będzie narzędziem wykorzystywanym podczas badań w ramach kampanii „Ciśnienie na życie”, ale w przyszłości może także ułatwić pracę lekarzom, a przede wszystkim pomoże pacjentom lepiej zrozumieć stan swojego zdrowia oraz wykryć czynniki ryzyka wystąpienia zawału serca czy udaru mózgu” – dodaje.

Terminy badań w marcu i w kwietniu 2014:

Od 5 do 25 marca – Radom – Galeria Słoneczna

Od 6 do 25 marca - Rzeszów – Galeria Rzeszów

15 - 16 marca Warszawa – Centrum Nauki Kopernik

Od 12 marca do 1 kwietnia Białystok – Atrium Biała

Od 11 do 31 marca Gdynia – Centrum Riviera

Od 4 do 24 kwietnia Szczecin – Galaxy Centrum Handlowo-Rozrywkowe.

Jak duże ryzyko chorób serca występuje u kobiet?

W Polsce panuje powszechne przekonanie, że choroby układu krążenia dotyczą głównie mężczyzn, a wśród kobiet najczęstszą przyczyną śmierci są nowotwory. Raport „Polki 2013 – zdrowie i jego zagrożenia” obala obydwa mity.

Kobiety, szczególnie w wieku pomenopauzalnym, są obciążone większym ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Z ich powodu umiera aż 55% wszystkich Polek (za 22% zgonów odpowiadają nowotwory). Istotne jest to, że obserwuje się stały wzrost częstości występowania schorzeń układu krążenia, co jedynie częściowo można tłumaczyć starzeniem się społeczeństwa.

Bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia kobiet jest powszechne przekonanie, że wspomniane schorzenia dotykają jedynie mężczyzn. Z analiz raportu wynika, że już na etapie badań diagnostycznych często nie dopuszcza się możliwości zaistnienia u kobiet chorób układu sercowego. Powoduje to znacznie późniejsze zdiagnozowanie schorzeń, co łączy się ze zwiększeniem ryzyka zachorowania na zawał serca lub udar mózgu.

Więcej informacji na temat kampanii i organizowanych akcji bezpłatnych badań można znaleźć na stronie www.cisnienienazycie.pl

