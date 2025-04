Ponad 65% kobiet i 76% mężczyzn przyznaje, że nie wykonuje regularnie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi. Niecałe 10% badanych zdecydowało się regularnie mierzyć ciśnienie ze względów profilaktycznych – wynika z badań wykonanych na zlecenie Grupy Polpharma w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ciśnienie na życie”.

Kampania ,,Ciśnienie na życie” ma uświadomić Polakom, jakie ryzyko niesie ze sobą brak profilaktyki schorzeń układu krążenia. Jak bowiem wynika z raportu Grupy Polpharma „Nadciśnienie tętnicze – czy wiemy o nim wszystko?” wiele osób po 50. roku życia nie zamierza diagnozować stanu swojego zdrowia. Co więcej, wśród badanych dominują złe nawyki żywieniowe, brak ruchu oraz używki, które sprzyjają zachorowaniom. Tymczasem z danych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego wynika, że choroby układu sercowo-naczyniowego odpowiadają za 48% zgonów w Polsce. Każdego dnia z powodu tych schorzeń umiera w naszym kraju prawie 500 osób.

– Przekonanie osób z grupy ryzyka do działań profilaktycznych to wielka szansa zmniejszenia wskaźnika przedwczesnej umieralności wciąż aktywnych osób poniżej 65. roku życia, który pomimo nowoczesnej medycyny należy w Polsce wciąż do najwyższych w Europie. Regularne pomiary ciśnienia tętniczego krwi to też najlepszy sposób, by zapobiegać przykrym zdarzeniom kardiologicznym takim jak zawały serca i udary. Należy pamiętać, że nadciśnienie to choroba, która nie boli, ale może prowadzić do śmierci – komentuje prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, opiekun merytoryczny kampanii „Ciśnienie na życie”.

Regularnie kontrolować ciśnienie powinni również wszyscy pacjenci po przebytym zdarzeniu kardiologicznym – zawale serca lub udarze. Niestety, wśród Polaków złe samopoczucie i możliwe powikłania kardiologiczne stanowią motywację do pomiaru ciśnienia jedynie dla kilku procent pacjentów – 7% mężczyzn i 1% badanych kobiet.

– Kontrola ciśnienia tętniczego krwi po przebytym incydencie kardiologicznym jest absolutną koniecznością – dodaje prof. Marian Zembala. Pacjenci po zawałach

i udarach powinni także stosować zdrową dietę, kontrolować cholesterol, mieć dużo ruchu na świeżym powietrzu oraz stosować doustne leki zmniejszające krzepliwość krwi takie jak np. np. kwas acetylosalicylowy (w niskich dawkach).

Znaczna część ankietowanych zaczęła regularnie mierzyć ciśnienie dopiero po przykrym wypadku zdrowotnym (np. zatorze). Co więcej, w społeczeństwie wciąż dominują złe nawyki żywieniowe, brak ruchu oraz używki. Panuje też przekonanie, że konsultacja lekarska i badania profilaktyczne są domeną starzejącego się pokolenia.

Jednym z głównych zadań kampanii jest przeprowadzenie 200 000 pomiarów ciśnienia krwi. Badania będą wykonywane w głównych centrach handlowych, letnich i zimowych kurortach, a także podczas ważnych konferencji (m.in. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach), masowych wydarzeń sportowych oraz pielgrzymek. W ramach programu zwrócimy się również do seniorów, budując w nich nawyk prawidłowego, regularnego kontrolowania ciśnienia krwi.

Działania kampanii ,,Ciśnienie na życie” będą prowadzone do końca 2013 roku. Akcję zwieńczy sporządzenie raportu ,,Serce Polaka”, w którym wykorzystane zostaną dane z tysięcy pomiarów ciśnienia tętniczego. Istotnym przedsięwzięciem będzie także wsparcie najbliższych obchodów Światowego Dnia Serca, które przypadają 29 września 2013 roku. Pamiętaj! Każdy wykonany pomiar ciśnienia to złotówka przekazana na rzecz Kliniki Zdrowego Serca w Zabrzu!

Więcej na stronie: www.cisnienienazycie.pl.

