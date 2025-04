Dokąd udać się po pomoc? Jak będzie wyglądało życie z rakiem? Jak nie stracić wiary w swoją kobiecość? A wreszcie – jak wspierać w chorobie żonę, mamę czy przyjaciółkę? W odpowiedzi

na te i wiele innych trudnych pytań, z którymi borykają się kobiety chore na nowotwory ginekologiczne oraz ich bliscy, pomogą organizatorzy i eksperci kampanii edukacyjnej „Dla niej. Możemy więcej” (www.dlaniejmozemywiecej.pl). Celem akcji zainicjowanej przez organizacje pacjentów jest zwrócenie uwagi na psychologiczne, intymne i społeczne problemy kobiet ze zdiagnozowanym rakiem jajnika, szyjki lub trzonu macicy.

– "Diagnoza choroby nowotworowej jest prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych wydarzeń życiowych. Kiedy dowiesz się, że masz raka – pierwszą reakcją jest niepokój o przetrwanie. Rozpoznanie nowotworu często zmienia życie – z opartego na dobrym samopoczuciu i zaufaniu na takie, w którym dominuje ogromny lęk i niepewność co do przyszłości. W przypadku nowotworów strefy intymnej mamy do czynienia ze szczególnie wrażliwą psychologicznie sferą – dotykają one bowiem wielu problemów tak ważnych dla prawidłowego funkcjonowania kobiety i dla jej pełnej realizacji: seksualności, kobiecości czy macierzyństwa" – zauważa Elżbieta Pożarowska, psycholog i psychoterapeuta z Poradni Psychoonkologicznej Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

Kampania „Dla niej. Możemy więcej” pomaga zrozumieć trudności, z jakimi mierzą się kobiety z nowotworami strefy intymnej, zaś ich najbliższym – wskazuje drogę do mądrego współtowarzyszenia żonie, mamie czy przyjaciółce w chorobie i w okresie rekonwalescencji. W odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania, eksperci kampanii „Dla niej. Możemy więcej” zebrali praktyczne wskazówki jak radzić sobie w chorobie i gdzie szukać pomocy, skierowane do samych kobiet, ich partnerów oraz bliskich, a także zestaw informacji o raku jajnika, szyjki czy trzonu macicy.

Materiały poradnikowe są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej ze strony www.dlaniejmozemywiecej.pl. Opracował je zespół ekspertów kampanii: dr n. med. Ewa Dądalska, ginekolog onkolog z II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Elżbieta Pożarowska, psycholog i psychoterapeuta z Poradni Psychoonkologicznej Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz dr Andrzej Depko, seksuolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

– "W naszym społeczeństwie istnieje przeświadczenie, że nowotwór ginekologiczny jak rak jajnika, wiąże się z ogromnym niebezpieczeństwem dla życia kobiety, a walka z nim skazana jest na porażkę. Tymczasem od kilku lat stosowane są innowacyjne metody, które znacznie poprawiają jakość życia chorych i zatrzymują postępy choroby. Warto podkreślić, że pacjentki, które mają wsparcie bliskich i pozytywnie spoglądają w przyszłość, zdecydowanie lepiej rokują" – argumentuje dr n. med. Ewa Dądalska, ginekolog onkolog z II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Leczenie raka jajnika polega w pierwszej kolejności na ingerencji chirurgicznej w celu usunięcia guza lub rozsianych guzów, po której następuje cykl chemioterapii. Wieloletnie badania wykazały, że leczenie skojarzone oraz chemioterapia dwulekowa przynosi lepsze efekty i umożliwia wydłużenie czasu przeżycia całkowitego. Jedną z metod leczenia jest również terapia biologiczna o działaniu antyangiogennym z zastosowaniem bewacyzumabu. W czasie kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ASCO (American Society of Clinical Oncology) zostały zaprezentowane wyniki badań wykazujące, że angiogeneza (tworzenie sieci naczyń krwionośnych) odgrywa istotną rolę w rozwoju nowotworu, a terapia antyangiogenna opóźnia rozwój nowotworu u chorych na zaawansowanego raka jajnika. Celem terapii jest przedłużenie życia pacjentki w zaawansowanym stadium choroby poprzez odsunięcie w czasie progresji choroby.

Oprócz solidnej dawki wiedzy dotyczącej nowotworów sfery intymnej, w materiałach edukacyjnych zebrano porady poświęcone problemom seksuologicznym i psychologicznym, związanym z nowotworami ginekologicznymi. Partnerami merytorycznymi kampanii „Dla niej. Możemy więcej” są: Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości, Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno Ginekologicznymi Magnolia, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas. Kampania jest realizowana przy wsparciu Roche Polska.

Więcej informacji znaleźć można na www.dlaniejmozemywiecej.pl oraz na stronach organizacji pacjentów, partnerów kampanii.

