Czym jest SM

W SM dochodzi do uszkodzenia mieliny, która znajduje się wokół nerwów w centralnym układzie nerwowym. Gdy mielina jest uszkodzona, przekaz informacji z mózgu do innych części ciała jest hamowany. Szczyt występowania choroby przypada na okres pomiędzy 20. a 40. rokiem życia.

Symulacja Mam.SM.pl

„Symulacja MamSM.pl umożliwia przyszłym lekarzom lepsze zrozumienie objawów stwardnienia rozsianego. W tym roku akcja jest skierowana również do studentów pielęgniarstwa.

Podczas dwudniowych akcji na uczelniach medycznych w najczęściej odwiedzanych przez studentów miejscach zostały ustawione specjalne stoiska komputerowe, przy których można zapoznać się z symulacją MamSM.pl, a także otrzymać materiały edukacyjne na temat stwardnienia rozsianego.

„Symulacja MamSM.pl jest doskonałym narzędziem edukacyjnym dotyczącym stwardnienia rozsianego. Jestem przekonana, że poznanie objawów SM przez zmierzenie się z symulacją wpłynie na lepsze zrozumienie pacjentów przez przyszłych lekarzy, neurologów i pielęgniarki, którzy mają styczność z chorymi” – mówi Anna Gryżewska, Sekretarz Generalna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, które wspiera kampanię.

Akcja po raz kolejny wspomagana jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland.

Skorzystanie z symulacji będzie możliwe w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie przy ul. Kościuszki 39 (29.04).

Źródło: Materiały prasowe udostępnione przez Gedeon Richter Marketing Polska Sp. z o.o

