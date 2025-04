Fot. Materiały prasowe Kampanii.

W Polsce wiedza na temat urazów głowy, świadomość mechanizmów i następstw urazu mózgu jest zastraszająco niska. Uraz głowy zmienia życie ofiary i całego jej otoczenia. Pierwsza pomoc i pobyt w oddziale intensywnej terapii to zaledwie niewielki fragment długiej drogi jaką będą musieli pokonać walcząc o powrót do zdrowia i do życia w społeczeństwie. Inicjatywy związane z budowaniem świadomości urazów głowy odbywają się w bardzo wielu krajach.

Od tego roku również w Polsce marzec został ogłoszony Miesiącem Świadomości Urazów Głowy. Jego symbolem jest zielono-niebieska kokardka. Uraz głowy może przydarzyć się każdemu bez wyjątku. Dlatego trzeba bardzo głośno mówić o działaniach prewencyjnych, a także dostępie – nie tylko do pomocy medycznej, ale także rehabilitacyjnej i psychologicznej dla wszystkich ofiar! Ambasadorami kampanii edukacyjnej zostali:

Monika Kuszyńska – piosenkarka, była wokalistka zespołu Varis Manx,

Joanna Palica – prezes Fundacji Koocham,

dr Maciej Jagielak – chirurg, traumatolog

Małgorzata Szurlej – psycholog.

Urazy głowy - powszechny problem

Uraz głowy to jedna z najczęstszych przyczyn śmierci lub niepełnosprawności dzieci, młodych i starszych osób w Polsce. Waga problemu jest tak duża ponieważ urazy mózgu dotyczą często osób bardzo aktywnych, najczęściej młodych. W 2011 roku u ponad 4% mieszkańców Polski wystąpiły urazy głowy, ich następstwa są bardzo niepokojące i mają ogromny wpływ, nie tylko na funkcjonowanie pojedynczych osób, ale całych rodzin.

W naszym kraju istnieje szereg aktywności i inicjatyw podejmowanych spontanicznie, indywidualnie lub w sposób bardziej zorganizowany, ale dotychczas brakowało jednego miejsca i przestrzeni na wnikliwą analizę i dyskusję w tak ważnej dla społeczeństwa kwestii jaką są urazy mózgu. Wzorem innych krajów tworzymy w marcu forum do tej ważnej dyskusji.

Dzięki temu, iż ogłoszono marzec Miesiącem Świadomości Urazów Głowy uzyskaliśmy przestrzeń i miejsce na wymianę poglądów, zwrócenie uwagi mediów, decydentów oraz wszystkich obywateli na ten szczególny problem. Jak mówią inicjatorzy akcji: "Naszym celem są działania prewencyjne – zmniejszenie ilości urazów głowy, a także znaczące poprawienie jakości życia osób po urazach mózgu, oraz ich rodzin i opiekunów. Nie chcemy, aby osoby po urazach głowy i ich rodziny czuły się wykluczone z życia społecznego i zepchnięte na margines. Uraz głowy może przydarzyć się w każdej chwili, wszędzie i każdemu bez wyjątku. Chcielibyśmy, aby wszyscy mieli dostęp do pomocy medycznej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i każdej innej".

Przyczyny urazów głowy

Najczęstszą przyczyną urazów głowy są wypadki drogowe, upadki, uderzenia i akty napaści. Z naszych licznych rozmów ze wszystkim zaangażowanymi w kampanię społeczno-edukacyjną ambasadorami i ekspertami wynika, że dwa najważniejsze aspekty, które powinniśmy poruszać w ramach kampanii edukacyjnej w tym roku to działania prewencyjne i powszechny dostęp do rehabilitacji. Zespół neurochirurgów dziecięcych ze szpitala na Niekłańskiej zwraca szczególną uwagę na lekkomyślność i brak wyobraźni rodziców, która jest bardzo częstą przyczyną urazów głowy, maleńkie dzieci spadają z przewijaków, z łóżek rodziców, z parapetów, w przytłaczającej większości przypadków dzieci nie mają kasków na głowie podczas jazdy na rowerze!

"Polska od lat przoduje w Europie w liczbie wypadków drogowych. Mamy niespotykanie wysoki udział wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu (piesi, rowerzyści, motorowerzyści, motocykliści), którzy stanowią 50% ofiar śmiertelnych i 55% ciężko rannych. Osoby te są wyjątkowo zagrożone urazami głowy. Z Europejskiej bazy danych IDB (EU Injury Database) wynika, że około 25% rannych w wypadkach drogowych doznaje urazów głowy to oznacza 4000 osób rocznie" – mówi Anna Zielińska z Instytut Transportu Samochodowego, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i dodaje: "Zapobieganie wypadkom drogowym może w znacznym stopniu zmniejszyć liczbę osób cierpiących z powodu urazu głowy, dlatego zachęcam wszystkich do wspomagania systemowych działań prowadzących do poprawy bezpieczeństwa ruchu na polskich drogach".

