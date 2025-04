Kampania Love Your Look dla kobiet planujących operację piersi

Kampania Love Your Look skierowana jest do kobiet, które chcą poprawić wygląd swoich piersi z przyczyn estetycznych lub medycznych (ze względu na przebytą mastektomię). Akcja ma pomóc Polkom w zebraniu wszelkich kluczowych informacji dotyczących operacji powiększania lub rekonstrukcji piersi.

– Jest niezwykle istotne, aby decydując się na zmianę wyglądu piersi, wybierać implanty najwyższej jakości oraz planować zabieg u doświadczonego chirurga-plastyka – mówi dr Andrzej Sankowski.

Kobieta, która decyduje się na zabieg, powinna umówić się na wizytę u doświadczonego chirurga plastycznego oraz zapoznać się z ofertą implantów piersi. Następnie z pomocą lekarza pacjentka powinna wybrać dla siebie implanty najlepszej jakości, o odpowiednim kształcie i rozmiarze, oraz dowiedzieć się wszystkiego na temat operacji piersi.

Kobieta, która dysponuje pełną wiedzą w tym zakresie, może podjąć świadomą decyzję dotyczącą operacji i dzięki temu być w pełni zadowoloną ze swojego wyboru. Dr Marek Szczyt potwierdza, że świadome pacjentki są bardzo szczęśliwe po operacji:

– Często pacjentki wracają po operacji do mojego gabinetu, aby mi podziękować. Przychodzą ze swoimi partnerami, którzy potwierdzają, że ich partnerka po zabiegu odmieniła się, nabrała większej pewności siebie i radości życia. Take słowa zawsze bardzo mnie cieszą – mówi dr Szczyt.

Jednym z elementów kampanii jest zwrócenie uwagii na zabieg rekonstrukcji piersi jako rozwiązania, które pozwoli kobietom po przebytej operacji piersi ponownie czuć się pięknie i atrakcyjnie.

– Piersi są jednym z najbardziej znaczących atrybutów kobiecości (…) utrata ich dotyka głęboko psychiki kobiet w każdym wieku, dlatego dążenia do rekonstrukcji są całkowicie zrozumiałe i naturalne – mówi prof. Kazimierz Kobus.

Dlatego akcja będzie wspierać tworzenie w Polsce Breast Units – jednostek medycznych, gdzie pacjentki otrzymają fachową opiekę od momentu postawienia diagnozy, poprzez leczenie, aż do czasu powrotu do zdrowia, w tym rekonstrukcję piersi i okres rehabilitacji.

Inicjatorem kampanii jest marka Mentor, lider najwyższej jakości implantów piersi. Firma Mentor należy od 2009 r. do koncernu Johnson & Johnson.

