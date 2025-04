25% Polaków nie wie, jakie mogą być konsekwencje nieleczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (Raport TNS Polska dla Fundacji MITO Świadomość żylnej choroby). W celu podniesienia naszej świadomości w tym zakresie 14 maja 2014 roku odbyła się konferencja prasowa inaugurująca pierwszą edycję Kampanii na Rzecz Walki z Żylną Chorobą Zakrzepowo-Zatorową – „Jak nie być jedną nogą w grobie”.

Spośród wszystkich chorób układu krążenia najmniej znana jest zakrzepica. Wymienia ją 66% badanych. Prawdopodobnie z tego względu wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji i konsekwencji, jakie może ze sobą nieść.

Czym zatem jest choroba zakrzepowo-zatorowa i jakie mogą być jej skutki?

– Zakrzepica polega na powstaniu w żyłach głębokich skrzepów. Fragmenty tych skrzepów mogą w każdej chwili się oderwać i „powędrować” wraz z prądem krwi do tętnicy płucnej, czego konsekwencją może być natychmiastowa śmierć człowieka. Zakrzepy najczęściej tworzą się w kończynach dolnych: łydkach i udach, ale również w żyłach miednicy. Schorzenie najczęściej dotyka osoby po 40. r.ż., a czynnikami ryzyka jest: unieruchomienie ciała, np. z powodu obłożnej choroby; długa podróż; okres ciąży i połogu; przebyte operacje chirurgiczne czy otyłość – mówi prof. dr hab. Witold Tomkowski, prezes Fundacji THROMBOSIS.

Choroba zakrzepowo-zatorowa może przez dłuższy czas nie dawać o sobie znać. Są jednak pewne objawy, które powinny wzbudzić naszą czujność i sprawić, że niezwłocznie udamy się do właściwego specjalisty.

Do tych objawów należą: obrzęk, widoczny w okolicach kostki, łydki lub całej JEDNEJ nogi; ból nogi nasilający się podczas chodzenia, ale mijający przy unieruchomieniu; podwyższona ciepłota nogi lub zaczerwieniona skóra na jednej nodze.

– W przypadku pojawienia się któregokolwiek z powyższych objawów powinniśmy natychmiast udać się do lekarza specjalisty, który zleci nam USG żył głębokich. Szybkie działanie jest w tym przypadku kluczowe. Dzięki niemu mamy szansę zmniejszyć śmiertelność spowodowaną tym schorzeniem – dodaje prof. Tomkowski.

W celu podniesienia świadomości Polaków w zakresie choroby zatorowo-zakrzepowej przygotowany został krótki film instruktażowy, dotyczący tego jak przygotować się do długiej podróży. Pokazuje on ćwiczenia, które można wykonywać w ramach profilaktyki, szczególnie przez osoby ze skłonnością do zakrzepicy.

Organizatorem Kampanii „Jak nie być jedną nogą w grobie” jest Fundacja MITO, która wraz ze wsparciem merytorycznym Fundacji THROMBOSIS jako pierwsza podjęła się realizacji kampanii społecznej na temat zakrzepicy.

W ramach jej działań została stworzona strona internetowa www.wolnezyly.pl, na której będzie można znaleźć materiały edukacyjne poświęcone prewencji i odpowiedniemu działaniu w sytuacji wystąpienia żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej.

Źródło: materiały prasowe Fundacji MITO/mn